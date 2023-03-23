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Никогда не устанавливайте на банковские карточки такие PIN-коды: названы комбинации цифр

Какие PIN-коды опасны для карточки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Всем известно, что банки требуют четырехзначный PIN-код для использования кредитной карты. Эта комбинация автоматически присваивается вашей платежной карте. Мошенники очень часто узнают код, чтобы воспользоваться вашей картой.

В издании Sante Plus рассказали, какие PIN-коды никогда не нужно использовать.

Какие пин-коды для карты самые опасные?

Существует около 10 000 чисел, состоящих из четырех цифр. Поэтому вероятность того, что вор сможет угадать ваш код, очень мала. Только в теории. Потому что на практике многие используют слишком простые коды, например даты рождения. Эксперты отметили что 20% кодов, взломанных ворами, начинались с 19.

Старайтесь никогда не использовать следующие коды:

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969
  • 2580 (средняя строка цифр на клавитатуре).

Как выбрать код кредитной карты для максимальной безопасности?

Хотя некоторые PIN-коды кредитных карт не используются широко, считается, что злоумышленники угадают их с наименьшей вероятностью.

  • 7063
  • 6093
  • 6827
  • 7394
  • 0859
  • 8957
  • 9480
  • 6793
  • 8398
  • 0738
  • 7637
  • 6835
  • 9629
  • 8093
  • 8068

Само собой разумеется, вы никогда не должны записывать свой PIN-код в легкодоступном для воров месте или сообщать его кому-либо.

Как мы ранее сообщали, на OLX обнаружили циничных аферистов. Читайте - как работает их схема.

Раньше мы писали об афере с OLX-доставкой.

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