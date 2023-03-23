Никогда не устанавливайте на банковские карточки такие PIN-коды: названы комбинации цифр

Какие пин-коды для карты самые опасные?

Существует около 10 000 чисел, состоящих из четырех цифр. Поэтому вероятность того, что вор сможет угадать ваш код, очень мала. Только в теории. Потому что на практике многие используют слишком простые коды, например даты рождения. Эксперты отметили что 20% кодов, взломанных ворами, начинались с 19.

Старайтесь никогда не использовать следующие коды:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580 (средняя строка цифр на клавитатуре).

Как выбрать код кредитной карты для максимальной безопасности?

Хотя некоторые PIN-коды кредитных карт не используются широко, считается, что злоумышленники угадают их с наименьшей вероятностью.

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068

Само собой разумеется, вы никогда не должны записывать свой PIN-код в легкодоступном для воров месте или сообщать его кому-либо.