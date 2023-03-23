Никогда не устанавливайте на банковские карточки такие PIN-коды: названы комбинации цифр

Всем известно, что банки требуют четырехзначный PIN-код для использования кредитной карты. Эта комбинация автоматически присваивается вашей платежной карте. Мошенники очень часто узнают код, чтобы воспользоваться вашей картой.
В издании Sante Plus рассказали, какие PIN-коды никогда не нужно использовать.
Существует около 10 000 чисел, состоящих из четырех цифр. Поэтому вероятность того, что вор сможет угадать ваш код, очень мала. Только в теории. Потому что на практике многие используют слишком простые коды, например даты рождения. Эксперты отметили что 20% кодов, взломанных ворами, начинались с 19.
Старайтесь никогда не использовать следующие коды:
Хотя некоторые PIN-коды кредитных карт не используются широко, считается, что злоумышленники угадают их с наименьшей вероятностью.
Само собой разумеется, вы никогда не должны записывать свой PIN-код в легкодоступном для воров месте или сообщать его кому-либо.
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