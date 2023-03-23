Никогда не устанавливайте на банковские карточки такие PIN-коды: названы комбинации цифр
Всем известно, что банки требуют четырехзначный PIN-код для использования кредитной карты. Эта комбинация автоматически присваивается вашей платежной карте. Мошенники очень часто узнают код, чтобы воспользоваться вашей картой.
В издании Sante Plus рассказали, какие PIN-коды никогда не нужно использовать.
Какие пин-коды для карты самые опасные?
Существует около 10 000 чисел, состоящих из четырех цифр. Поэтому вероятность того, что вор сможет угадать ваш код, очень мала. Только в теории. Потому что на практике многие используют слишком простые коды, например даты рождения. Эксперты отметили что 20% кодов, взломанных ворами, начинались с 19.
Старайтесь никогда не использовать следующие коды:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
- 2580 (средняя строка цифр на клавитатуре).
Как выбрать код кредитной карты для максимальной безопасности?
Хотя некоторые PIN-коды кредитных карт не используются широко, считается, что злоумышленники угадают их с наименьшей вероятностью.
- 7063
- 6093
- 6827
- 7394
- 0859
- 8957
- 9480
- 6793
- 8398
- 0738
- 7637
- 6835
- 9629
- 8093
- 8068
Само собой разумеется, вы никогда не должны записывать свой PIN-код в легкодоступном для воров месте или сообщать его кому-либо.
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