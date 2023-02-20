ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никогда не выйдут из моды. Стилист показала джинсы, которые подойдут каждому

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 12:21
Никогда не выйдут из моды. Стилист показала джинсы, которые подойдут каждому Фото: Какие джинсы всегда будут в моде (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Джинсы являются неотъемлемой частью гардероба, они удобны, комфортны и выглядят стильно.

Какая идеальная пара джинсов для вас и как лучше всего носить их в этом сезоне, чтобы выглядеть моложе? Об этом рассказала Express стилист Лиза Иллис.

Как зрелым женщинам выглядеть моложе в джинсах?

Джинсы - отличный вариант для идеального повседневного образа, а также они могут помочь женщинам за 50 выглядеть намного моложе.

Просто сочетайте их с объемным джемпером и парой белых кроссовок на выходных или с рубашкой и блейзером для более формального образа.

"В настоящее время мы наблюдаем очень модный стиль, широкие штанины и укороченные широкие штанины, которые подходят для более беззаботного и молодежного образа", - отметила стилист.

Какие джинсы подойдут всем?

По словам эксперта, джинсы с завышенной талией придадут образу энергичность и молодость.

С приближением весны и более теплой погоды "средняя и более легкая расцветка денима кажется более свежей и придает более молодой вид", считает Лиза.

Никогда не выйдут из моды. Стилист показала джинсы, которые подойдут каждомуДжинсы с высокой талией подходят практически всем (Скриншот express.co.uk)

По словам модного эксперта, лучший способ стилизовать джинсы для более молодого образа — это рубашка, топ из джерси или даже джинсовая куртка.

"Расклешенные брюки с накладными карманами — ключевой тренд этого сезона, который лучше всего сочетается с рубашками или топами из джерси", - отметила она.

Эксперт объяснила, что накладные карманы придают джинсовой ткани "новую жизнь и остроту", но при этом не кажутся устаревшими.

Читайте также, как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно.

Читайте также, какие украшения мгновенно состарят вас, а какие актуально носить в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода джинси