Никогда не выйдут из моды. Стилист показала джинсы, которые подойдут каждому

Какая идеальная пара джинсов для вас и как лучше всего носить их в этом сезоне, чтобы выглядеть моложе? Об этом рассказала Express стилист Лиза Иллис.

Как зрелым женщинам выглядеть моложе в джинсах?

Джинсы - отличный вариант для идеального повседневного образа, а также они могут помочь женщинам за 50 выглядеть намного моложе.

Просто сочетайте их с объемным джемпером и парой белых кроссовок на выходных или с рубашкой и блейзером для более формального образа.

"В настоящее время мы наблюдаем очень модный стиль, широкие штанины и укороченные широкие штанины, которые подходят для более беззаботного и молодежного образа", - отметила стилист.

Какие джинсы подойдут всем?

По словам эксперта, джинсы с завышенной талией придадут образу энергичность и молодость.

С приближением весны и более теплой погоды "средняя и более легкая расцветка денима кажется более свежей и придает более молодой вид", считает Лиза.

Джинсы с высокой талией подходят практически всем (Скриншот express.co.uk)

По словам модного эксперта, лучший способ стилизовать джинсы для более молодого образа — это рубашка, топ из джерси или даже джинсовая куртка.

"Расклешенные брюки с накладными карманами — ключевой тренд этого сезона, который лучше всего сочетается с рубашками или топами из джерси", - отметила она.

Эксперт объяснила, что накладные карманы придают джинсовой ткани "новую жизнь и остроту", но при этом не кажутся устаревшими.