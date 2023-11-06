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Ніколи не сушіть речі на батареях і ось чому

Дізнайтеся, чому не варто сушити речі на радіаторах (фото: Freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

З настанням опалювального сезону багато хто думає, що після прання слід сушити речі на батареях та радіаторах. Але це - велика помилка. Ви ризикуєте не тільки переплачувати за опалення та електрику, існують й інші "підводні камені", про які мало хто здогадується.

Чому не варто сушити одяг на батареях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чи можна сушити одяг та білизну на батареях - відповідь вас здивує

Звісно, якщо ви будете класти вологі речі на джерело тепла, вони висохнуть. Але це негативно позначиться на стані вашої оселі.

Експерт з інтер'єрів Оуен Вітлок радить відмовитися від цієї звички, якщо ви досі сушите речі на батареях та радіаторах. Це може призвести до появи цвілі та конденсату.

І якщо вологи стане дійсно багато, постраждає ваш ремонт. Цвіль може "оселитися" біля вікон, за батареями та на підлозі. Мало того, волога здатна пошкодити меблі з дерева. А тому не варто ризикувати.

Не варто сушити речі на батареях, якщо ви не хочете побачити вдома цвіль (фото: Freepik.com)

Також експерт нагадав, що цвіль - серйозний алерген. Таке "сусідство" з людиною може негативно позначитися на її здоров'ї. 

Окрім цього, одяг на батареях "блокує" тепло. Тому якщо у вас стоїть лічильник на централізоване опалення або ж у вашій оселі стоять радіатори, це позначиться ще й на рахунках. Мало хто хоче переплачувати за комунальні послуги, тому краще відмовитися від шкідливого лайфхаку, який вдарить по гаманцю.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про 5 лайфхаків, які допоможуть зменшити витрати на опалення.

Також ми вже розповідали, як зробити так, щоб вікна не потіли. Ці методи назавжди проженуть з оселі цвіль та конденсат.

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