Ніколи не сушіть речі на батареях і ось чому

Чи можна сушити одяг та білизну на батареях - відповідь вас здивує

Звісно, якщо ви будете класти вологі речі на джерело тепла, вони висохнуть. Але це негативно позначиться на стані вашої оселі.

Експерт з інтер'єрів Оуен Вітлок радить відмовитися від цієї звички, якщо ви досі сушите речі на батареях та радіаторах. Це може призвести до появи цвілі та конденсату.

І якщо вологи стане дійсно багато, постраждає ваш ремонт. Цвіль може "оселитися" біля вікон, за батареями та на підлозі. Мало того, волога здатна пошкодити меблі з дерева. А тому не варто ризикувати.

Не варто сушити речі на батареях, якщо ви не хочете побачити вдома цвіль (фото: Freepik.com)

Також експерт нагадав, що цвіль - серйозний алерген. Таке "сусідство" з людиною може негативно позначитися на її здоров'ї.

Окрім цього, одяг на батареях "блокує" тепло. Тому якщо у вас стоїть лічильник на централізоване опалення або ж у вашій оселі стоять радіатори, це позначиться ще й на рахунках. Мало хто хоче переплачувати за комунальні послуги, тому краще відмовитися від шкідливого лайфхаку, який вдарить по гаманцю.