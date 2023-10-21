Вікна більше ніколи не потітимуть: два лайфхаки позбавлять ваш дім від конденсату раз і назавжди

З настанням холодів багато хто стикається з однією з найпоширеніших проблем - конденсат на вікнах. Коли стекла в будинку починають потіти і "текти", це завжди приносить незручності і навіть призводить до появи цвілі.

Як раз і назавжди позбутися конденсату за допомогою двох несподіваних лайфхаків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Mirror .

Так, журналісти знайшли архівне відео британської блогерки Fenrah Alesari, яка поділилася незвичайними способами боротьби із запітнілими вікнами. Ці лайфхаки жінка почула від своєї мами. При цьому вона розповіла одразу про два варіанти ефективної перемоги над конденсатом.

Лайфхак 1

Цей спосіб був дуже популярним ще багато років тому. Однак зараз про нього багато хто забув, хоча він чудово справляється з конденсатом. Вам знадобиться звичайна сіль.

Просто візьміть кілька невеликих контейнерів і насипте сіль. Потім розставте ємності біля вікон та місць, де збирається найбільша кількість вологи. Сіль "притягне" воду та "висушить" ваші вікна. Не забувайте інколи перевіряти контейнери та стежити, щоб вони не надто насичувалися вологою. Іноді сіль можна замінювати.

Лайфхак 2

Ви здивуєтеся, але з конденсатом і вологою впорається деревний котячий наповнювач. Візьміть капронову шкарпетку або зробіть мішечок з нещільної тканини. Також ви можете використовувати вже готові "кишеньки". Вам потрібно набити мішечок наповнювачем та щільно зав'язати.

Після цього розкладіть їх біля вікон та поруч із місцями, де збирається багато рідини. Наповнювач вбиратиме вологу. Блогерка також порадила іноді струшувати мішечки. Якщо наповнювач став мокрим, його потрібно замінити.

За словами блогерки, ці лайфхаки допоможуть вам раз і назавжди і позбутися конденсату. Вікна не потітимуть, якщо сіль і наповнювач вберуть всю вологу.