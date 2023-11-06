Никогда не сушите вещи на батареях и вот почему

Можно ли сушить одежду и белье на батареях – ответ вас удивит

Конечно, если вы будете класть влажные вещи на источник тепла, они высохнут. Но это негативно скажется на состоянии вашего дома.

Эксперт по интерьерам Оуэн Уитлок советует отказаться от этой привычки, если вы до сих пор сушите вещи на батареях и радиаторах. Это может привести к появлению плесени и конденсат .

И если влаги станет действительно много, пострадает ваш ремонт. Плесень может "поселиться" у окон, за батареями и на полу. Мало того, влага способна повредить мебель из дерева. А потому не стоит рисковать.

Не стоит сушить вещи на батареях, если вы не хотите увидеть дома плесень (фото: Freepik.com)

Также эксперт напомнил, что плесень - серьезный аллерген. Такое "соседство" с человеком может отрицательно сказаться на его здоровье.

Кроме этого, одежда на батареях "блокирует" тепло. Поэтому если у вас стоит счетчик на централизованное отопление или же в вашем доме стоят радиаторы, это скажется еще и на счетах. Мало кто хочет переплачивать за коммунальные услуги, поэтому лучше отказаться от вредного лайфхака, который ударит по кошельку.