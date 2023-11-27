Ніколи не ставте ялинку у цьому місці, інакше вона моментально засохне та обсиплеться

Як подовжити життя ялинці

Спеціаліст з опалення Джон Лоулесс та експерт із різдвяних ялинок Дімер Касс дали декілька порад по догляду за деревами. Як виявилося, багато хто робить велику помилку, коли ставить ялинку біля каміну чи джерела тепла. Усе через те, що дерево просто пересохне та швидко почне втрачати голки.

"Різдвяна ялинка має займати центральне місце, але завжди уникайте розміщення поблизу джерел тепла, таких як радіатори опалення та каміни. У будинку з підігрівом підлоги спробуйте вимкнути його в зоні вашого дерева.

Якщо ви не можете уникнути теплого місця, переконайтеся, що підставка або ящик постійно наповнені водою, оскільки ялинка поглинає до двох літрів води на день", - зазначив спеціаліст з опалення.

Де має стояти ялинка у кімнаті (фото: freepik.com)

Щоб ялинка довго стояла - поради експертів

Окрім цього, важливо пам'ятати про декілька основних моментів. Навіть якщо ви поставите ялинку подалі від джерела тепла, вона усе одно може загинути. Пам'ятайте про температурний режим.

"Щодо температури води. Як і більшість інших рослин, різдвяні ялинки віддають перевагу холодній воді, і немає такого поняття, як перезволоження, якщо ви не наповнюєте підставку щогодини", - зазначив експерт з різдвяних ялинок.

Не треба забувати й про те, що у кімнаті, де стоїть різдвяне дерево, має бути достатньо вологи. Подбайте про це заздалегідь.

"Ідеальна зимова вологість у домі становить від 45 до 50 відсотків, і це також ідеальний рівень вологості, який потрібен вашій різдвяній ялинці.

Якщо повітря надто сухе, це спричинить в’янення ялинки. У такому випадку скористайтеся зволожувачем, щоб додати вологість повітря та допомогти вашій ялинці залишитися живою та свіжою до кінця святкового сезону", - додав спеціаліст з опалення.