Цей лайфхак полегшить життя водіям взимку. Ось що треба зробити, щоб не замерзав замок в машині

Взимку водії стикаються із масою проблем, які треба вміти негайно вирішувати. Однією із таких є замерзання замка. Втім простий лайфхак допоможе уникнути цієї незручності.

Про те, що треба зробити, щоб не замерзав замок у машині, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Grays .

Як запобігти замерзанню замків автомобіля

Взимку вода чи сніг можуть потрапити в запірний механізм і замки автомобіля замерзнуть. Щоб цього не сталося, треба їх змастити. Для цього слід покрити ключ вазеліном і вставити його в замок, а тоді провернути кілька разів, щоб змастити систему. Після процедури обов'язково треба промити ключ та протерти залишки вазеліну навколо замка.

Найкращий спосіб запобігти замерзанню замків автомобіля - це припаркувати його під навісом, подалі від води, снігу, вітру, холоду та льоду.

Якщо у замок таки потрапила вода, то зверніться до слюсаря або механіка, щоб з’ясувати, чому це відбувається. Інакше ця проблема буде повторюватись.

Що робити, якщо замерзли замки автомобіля

У такій ситуації доведеться розпилити засіб проти льоду на замки. Використовуйте насадку з довгою соломинкою. Попадання засобу проти льоду на лакофарбове покриття пошкодить його. Якщо це трапилося, то негайно витріть поверхню машини.

Мастила на масляній основі також пошкодять фарбу автомобіля. На жаль, у важких випадках, може навіть знадобитися заміна замка на новий.

Чому заклинює двері

Гумовий ущільнювач прилип до дверної коробки - якщо гумовий ущільнювач намокне перед зачиненням дверей, його поверхня замерзне і прилипне до металевого автомобіля. У цьому разі обережно штовхніть двері, щоб звільнити їх від льоду.

Зламана дверна ручка - сама ручка теж може зламатися. Спробуйте зайти з інших дверей.

Буває також, що сідає батарея брелка, відповідно той не може послати сигнал центральному замку, щоб відімкнути двері.

Акумулятори автомобіля та ключа зазвичай потрібно міняти кожні три-п’ять років. Вони є стандартними запасними частинами і, як і всі акумулятори, працюють набагато гірше на морозі. Не дивуйтеся, якщо вони будуть працювати з перебоями, перші сигнали про проблему можуть з'явитись за кілька тижнів до поломки.