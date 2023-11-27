Никогда не ставьте елку в этом месте, иначе она моментально засохнет и обсыплется

Как продлить жизнь елке

Специалист по отоплению Джон Лоулесс и эксперт по рождественским елкам Димер Касс дали несколько советов по уходу за деревьями. Как оказалось, многие совершают большую ошибку, когда ставят елку у камина или источника тепла. Все потому, что дерево просто пересохнет и быстро начнет терять иголки.

"Рождественская елка должна занимать центральное место, но всегда избегайте размещения вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления и камины. В доме с подогревом пола отключите его в зоне вашего дерева.

Если вы не можете избежать теплого места, убедитесь, что подставка или ящик постоянно наполнены водой, поскольку елка поглощает до двух литров воды в день", - отметил специалист по отоплению.

Где должна стоять елка в комнате (фото: freepik.com)

Чтобы елка долго стояла - советы экспертов

Кроме того, важно помнить о нескольких основных моментах. Даже если вы поставите елку вдали от источника тепла, она все равно может погибнуть. Помните о температурном режиме.

"О температуре воды. Как и большинство других растений, рождественские елки предпочитают холодную воду, и нет такого понятия, как переувлажнение, если вы не наполняете подставку каждый час", - отметил эксперт по рождественским елкам.

Не стоит забывать и о том, что в комнате, где стоит рождественское дерево, должно быть достаточно влаги. Позаботьтесь об этом заранее.

"Идеальная зимняя влажность в доме составляет от 45 до 50 процентов, и это также идеальный уровень влажности, который нужен вашей рождественской елке.

Если воздух слишком сухой, это приведет к увяданию елки. В таком случае воспользуйтесь увлажнителем, чтобы добавить влажность воздуха и помочь вашей елке остаться живой и свежей до конца праздничного сезона", - добавил специалист по отоплению.