Ніколи так не розбивайте яйця: помилка, яку роблять майже всі

Коли ви хочете приготувати яєчню, омлет, бісквіт чи іншу страву, в складі якої є яйця, зазвичай ви розбиваєте шкаралупу об край сковороди, миски, чи клацаєте її ножем і розділяєте навпіл. Але так робити не варто.
Дізнайтеся чому – у матеріалі Styler нижче.
По-перше, у такий спосіб ви забруднюєте краї сковороди. Білок під час смаження прилипає до посудини, і потім доводиться її шкребти-відтирати, що призводить до пошкоджень її поверхні.
По-друге, сирі яйця можуть містити патогенні бактерії – сальмонелу, що призводить до тяжкого захворювання – сальмонельозу. Коли ви б’єте яйця об будь-яку поверхню, можуть летіти бризки. Це не дуже безпечно.
По-третє, такий спосіб часто призводить до потрапляння шматків шкаралупи у готову страву. А у ваші плани, навряд чи входить потріщати нею на зубах.
Так само не варто бити по шкаралупі ножем. Край сковорідки ви не забрудните, але білок теж може бризкати, а шматки твердої шкаралупи – потрапляти в страву
Якщо подивитися деякі кулінарні канали, досвідчені шефи б’ють яйця один об одне. Таким чином ви максимально уникнете бризок і шкаралупи.
При цьому важливо пам'ятати, що при будь-якому способі розбиття, перед готуванням яйця слід ретельно промити проточною водою.
Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо відмовитися від споживання яєць взагалі.
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