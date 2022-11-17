Ніколи так не розбивайте яйця: помилка, яку роблять майже всі

Чому не можна розбивати об край сковорідки

По-перше, у такий спосіб ви забруднюєте краї сковороди. Білок під час смаження прилипає до посудини, і потім доводиться її шкребти-відтирати, що призводить до пошкоджень її поверхні.

По-друге, сирі яйця можуть містити патогенні бактерії – сальмонелу, що призводить до тяжкого захворювання – сальмонельозу. Коли ви б’єте яйця об будь-яку поверхню, можуть летіти бризки. Це не дуже безпечно.

По-третє, такий спосіб часто призводить до потрапляння шматків шкаралупи у готову страву. А у ваші плани, навряд чи входить потріщати нею на зубах.

Ножем теж краще не розбивати

Так само не варто бити по шкаралупі ножем. Край сковорідки ви не забрудните, але білок теж може бризкати, а шматки твердої шкаралупи – потрапляти в страву

Який найкращий спосіб розбивання яєць

Якщо подивитися деякі кулінарні канали, досвідчені шефи б’ють яйця один об одне. Таким чином ви максимально уникнете бризок і шкаралупи.

При цьому важливо пам'ятати, що при будь-якому способі розбиття, перед готуванням яйця слід ретельно промити проточною водою.