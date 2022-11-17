Никогда так не разбивайте яйца: ошибка, которую делают почти все

Почему нельзя разбивать о край сковородки

Во-первых, таким образом вы загрязняете края сковороды. Белок во время жарки прилипает к посуде, и затем приходится его скрести-оттирать, что приводит к повреждениям ее поверхности.

Во-вторых, сырые яйца могут содержать патогенные бактерии – сальмонеллу, что приводит к тяжелому заболеванию – сальмонеллезу. Когда вы бьете яйца о любую поверхность, могут лететь брызги. Это не слишком безопасно.

В-третьих, такой способ часто приводит к попаданию кусков скорлупы в готовое блюдо. А в ваши планы, вряд ли входит трещать ею на зубах.

Ножом тоже лучше не разбивать

Также не стоит бить по скорлупе ножом. Край сковородки вы не испачкаете, но белок тоже может брызгать, а куски твердой скорлупы – попадать в блюдо.

Какой самый лучший способ разбивания яиц

Если посмотреть некоторые кулинарные каналы, опытные шефы бьют яйца друг о друга. Таким образом вы максимально избежите брызг и скорлупы.

При этом важно помнить, что при любом способе разбития, яйца перед готовкой следует тщательно промыть проточной водой.