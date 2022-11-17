Никогда так не разбивайте яйца: ошибка, которую делают почти все

Когда вы хотите приготовить яичницу, омлет, бисквит или другое блюдо, в составе которого есть яйца, обычно вы разбиваете скорлупу о край сковороды, миски, или клацаете ее ножом и разделяете пополам. Но так поступать не стоит.
Узнайте почему – в материале Styler ниже.
Во-первых, таким образом вы загрязняете края сковороды. Белок во время жарки прилипает к посуде, и затем приходится его скрести-оттирать, что приводит к повреждениям ее поверхности.
Во-вторых, сырые яйца могут содержать патогенные бактерии – сальмонеллу, что приводит к тяжелому заболеванию – сальмонеллезу. Когда вы бьете яйца о любую поверхность, могут лететь брызги. Это не слишком безопасно.
В-третьих, такой способ часто приводит к попаданию кусков скорлупы в готовое блюдо. А в ваши планы, вряд ли входит трещать ею на зубах.
Также не стоит бить по скорлупе ножом. Край сковородки вы не испачкаете, но белок тоже может брызгать, а куски твердой скорлупы – попадать в блюдо.
Если посмотреть некоторые кулинарные каналы, опытные шефы бьют яйца друг о друга. Таким образом вы максимально избежите брызг и скорлупы.
При этом важно помнить, что при любом способе разбития, яйца перед готовкой следует тщательно промыть проточной водой.
Раньше мы писали, что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц вообще.
Читайте также, чем можно заменить яйца во время приготовления выпечки.