Ніколи не робіть цього перед походом на манікюр: майстер назвала прикру помилку

Манікюр гель-лаком можна легко зіпсувати через одну просту, але поширену помилку. Майстри часто попереджають клієнтів так не робити, але це не завжди спрацьовує.

Дізнайтеся з матеріалу Styler далі, що не можна робити.

Поширена помилка

У жіночому арсеналі з догляду за собою існує одна корисна звичка, яку потрібно уникати тільки перед манікюром - це використання крему для рук.

Дійсно, у складі крему для рук містяться олії та ліпіди, які допомагають зволожити шкіру рук, зробити її більш м'якою та гладкою. Але це властивість може негативно позначитися на манікюрі.

Головними проблемами використання крему перед процедурою будуть:

порушення зчіпки з нігтьової пластиною

відшарування покриття

неякісний манікюр через перезволоження

Щоб цього уникнути, постарайтеся не використовувати зволожуючі засоби у день відвідування майстра.

Гарний манікюр потребує правильної підготовки (фото: instagram.com/anandamanicure)

Що ще не можна робити

Якщо ви плануєте робити апаратний манікюр, не варто активно полоскатися у воді. Відкладіть банні процедури чи миття холодильника на інший день. Якщо руки будуть розпарені, майстру буде складно видалити кутикулу і ороговіння біля нігтя фрезером.

І не варто дивуватися, якщо перед початком манікюру вам активно посипатимуть руки тальком. З його допомогою майстри підсушують вологу шкіру рук для швидкого та ефективного результату під час обробки.