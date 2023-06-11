Никогда не делайте этого перед походом на маникюр: мастер назвала досадную ошибку
Маникюр гель-лаком можно легко испортить из-за одной простой, но распространенной ошибки. Мастера часто предупреждают клиентов так не поступать, но это не всегда срабатывает.
Узнайте из материала Styler дальше, что нельзя делать.
Распространенная ошибка
В женском арсенале по уходу за собой существует одна полезная привычка, которую нужно избегать только перед маникюром - это использование крема для рук.
Действительно, в составе крема для рук содержатся масла и липиды, помогающие увлажнить кожу рук, сделать ее более мягкой и гладкой. Но это свойство может отрицательно сказаться на маникюре.
Главными проблемами использования крема перед процедурой будут:
- нарушение сцепки с ногтевой пластиной
- отслойка покрытия
- некачественный маникюр из-за переувлажнения
Чтобы этого избежать, постарайтесь не использовать увлажняющие средства в день посещения мастера.
Хороший маникюр нуждается в правильной подготовке (фото: instagram.com/anandamanicure)
Что еще нельзя делать
Если вы планируете делать аппаратный маникюр, не стоит активно полоскаться в воде. Отложите банные процедуры или мойку холодильника на другой день. Если руки будут распарены, мастеру будет сложно удалить кутикулу и ороговение у ногтя фрезером.
И не стоит удивляться, если перед началом маникюра вам будут активно посыпать руки тальком. С его помощью мастера подсушивают влажную кожу рук для быстрого и эффективного результата при обработке.
Раньше мы писали, из-за каких ошибок у вас не будет держаться маникюр.
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