Никогда не делайте этого перед походом на маникюр: мастер назвала досадную ошибку

Маникюр гель-лаком можно легко испортить из-за одной простой, но распространенной ошибки. Мастера часто предупреждают клиентов так не поступать, но это не всегда срабатывает.

Узнайте из материала Styler дальше, что нельзя делать.

Распространенная ошибка

В женском арсенале по уходу за собой существует одна полезная привычка, которую нужно избегать только перед маникюром - это использование крема для рук.

Действительно, в составе крема для рук содержатся масла и липиды, помогающие увлажнить кожу рук, сделать ее более мягкой и гладкой. Но это свойство может отрицательно сказаться на маникюре.

Главными проблемами использования крема перед процедурой будут:

нарушение сцепки с ногтевой пластиной

отслойка покрытия

некачественный маникюр из-за переувлажнения

Чтобы этого избежать, постарайтесь не использовать увлажняющие средства в день посещения мастера.

Хороший маникюр нуждается в правильной подготовке (фото: instagram.com/anandamanicure)

Что еще нельзя делать

Если вы планируете делать аппаратный маникюр, не стоит активно полоскаться в воде. Отложите банные процедуры или мойку холодильника на другой день. Если руки будут распарены, мастеру будет сложно удалить кутикулу и ороговение у ногтя фрезером.

И не стоит удивляться, если перед началом маникюра вам будут активно посыпать руки тальком. С его помощью мастера подсушивают влажную кожу рук для быстрого и эффективного результата при обработке.