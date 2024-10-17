Ніколи не робіть ці 9 речей, коли виходите із дому: поради експертів з безпеки

Не публікуйте в реальному часі своє місцеперебування в соцмережах

Експерти не діляться інформацією про те, що вони йдуть на відпочинок чи перебувають поза домом у реальному часі. Це може допомогти зловмисникам дізнатися, коли будинок порожній.

Рекомендується публікувати фото після повернення додому. Спілкування з друзями через особисті повідомлення є безпечнішим варіантом. Таким чином, ви зменшите ризик проникнення злодіїв.

Не забувайте зачиняти вікна, двері та вмикати сигналізацію

Часто люди не перевіряють усі двері та вікна перед тим, як вийти з дому. Це дозволяє зловмисникам легко проникнути.

Важливо перевіряти не лише двері, але й вікна, особливо на верхніх поверхах. Система безпеки повинна бути увімкнена перед від'їздом. Це значно зменшить ризик проникнення.

Не треба завжди використовувати однаковий маршрут

Якщо постійно користуватися одним маршрутом і графіком, зловмисники можуть це помітити. Експерти рекомендують змінювати маршрут і час виходу з дому.

Це робить ваше життя менш передбачуваним для потенційних злодіїв. Навіть незначні зміни можуть бути корисними. Такий підхід ускладнить планування злодію.

Якщо власника немає вдома, це приваблює злодіїв (фото: Freepik.com)

Не залишайте інструменти та драбини на подвір'ї

Інструменти та драбини, залишені зовні, можуть зацікавити злочинців. Вони не тільки можуть викрасти дорогі речі, але й використати їх для проникнення в будинок.

Наприклад, драбина може допомогти потрапити через вікно на другому поверсі. Усі інструменти слід зберігати в безпечному місці. Це зменшить ризик злому.

Не залишайте світло на ґанку ввімкненим удень

Світло, яке постійно горить на ґанку, сигналізує про відсутність господарів. Краще використовувати таймери або системи дистанційного керування світлом.

Це створює враження, що хтось є вдома. Також можна налаштувати систему, щоб світло вмикалось при спрацюванні дверного дзвінка. Це збиває з пантелику потенційних злодіїв.

Не залишайте листи та посилки накопичуватись

Переповнена поштова скринька або посилки біля дверей свідчать про те, що ніхто не вдома. Експерти рекомендують ставити на паузу доставку пошти під час відсутності.

Якщо це неможливо, попросіть когось забрати накопичені листи та газети. Це допоможе уникнути підозри про порожній будинок. Не залишайте очевидних ознак відсутності.

Явна відсутність вдома хазяїв провокує пограбування (фото: Pixabay.com)

Не ігноруйте догляд за газоном чи снігом

Недоглянутий газон чи засніжена доріжка сигналізують про відсутність господарів. Злочинцям простіше планувати злом, якщо бачать, що дім порожній.

Попросіть сусідів або найміть когось, щоб доглядати за газоном чи прибирати сніг. Регулярний догляд за подвір'ям знижує ризик проникнення. Це важливий елемент захисту дому.

Не ховайте ключ під килимок або квітковий горщик

Стандартні схованки для ключів добре відомі злочинцям. Натомість краще використовувати розумні замки, які відкриваються за допомогою коду.

Також можна довірити запасний ключ надійним сусідам. Це робить доступ до будинку менш очевидним для сторонніх. Розумні замки дозволяють змінювати код за потреби.

Не залишайте машину на одному місці

Якщо машина стоїть на одному місці занадто довго, це може привернути увагу. Експерти рекомендують просити сусідів використовувати вашу машину або паркувати її в різних місцях.

Якщо можливо, тримайте автомобіль у гаражі. Це створює враження, що хтось постійно вдома. Така стратегія відлякує злочинців.