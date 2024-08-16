Ніколи не встановлюйте такі замки: 4 найгірші види, які легко зламають злодії

Які б не були у вас міцні двері, безпека оселі у решті решт залежить від замка. На жаль, сучасні злодії навчилися зламувати майже усі дверні замки - питання тільки, за який час. Якщо це довго, то зловмисник не стане ризикувати. Отже, які види замків є найбільш вразливими та небезпечними?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило це важливе питання квартирної безпеки та розповідає вам, яких замків треба уникати обережним господарям.

Які бувають замки для вхідних дверей?

Замки для дверей різняться за розмірами, внутрішньою конструкцією, принципом замикання, способом встановлення, але найважливіше - надійністю. Адже навіть найміцніші двері не гарантують повну безпеку без належного замка.

Залежно від замикаючого механізму, існують такі види замків:

Електромеханічні. Основані на введенні комбінації цифр або літер на електронній панелі. Додатково можуть використовувати фізичний ключ. Такі замки часто оснащені системою розпізнавання відбитків пальців або сітківки ока. Це один із найбільш надійних і сучасних видів замків. Але у житлі зустрічаються не часто.

Кодові. Для відкриття замка потрібна правильна комбінація цифр. Однак, через стирання кнопок з часом, зловмисники можуть легко вгадати необхідну комбінацію. Колись такі замки були популярно встановлювати на дверях під'їздів.

Сувальдні. Класичний тип замків, що складається з кодових пластин. Вони відомі своєю надійністю, але мають великі розміри і громіздкі ключі.

Циліндрові. Найпопулярніший тип замків завдяки своїй компактності та складності підбору відмички. Для додаткового захисту рекомендується використовувати броньовані накладки.

Моноблочні. Об'єднують у собі сувальдний і циліндровий замок, що підвищує рівень захисту. Вони забезпечують багатостороннє замикання дверей.

Замки-краб. Цей тип замків має додаткові ригелі, які забезпечують замикання в різних напрямках, що значно ускладнює злом.

Цей знайомий усім замок називається "англійським" та доволі ненадійний (фото: Pxhere.com)

Який замок вибрати?

Всі двері можуть бути зламані - питання лише в часі. Фахівці розділили замки за класами зламостійкості:

RC1. Найменш захищений клас.

RC2. Мінімальний захист від злому.

RC3. Середній рівень захисту.

RC4. Підвищений захист.

RC5 і RC6. Максимальний захист, який зазвичай застосовується на військових і важливих цивільних об'єктах.

Перш за все, обирайте замок надійного виробника, який гарантує повний захист від злому. Надійні замки зазвичай мають високий рівень секретності та оснащені додатковими захисними елементами.

Придбати замок потрібно у спеціалізованому магазині, де продукція підтверджена сертифікатами якості. Уникайте дешевих замків невідомих виробників, оскільки вони часто не забезпечують належного рівня безпеки.

Як захистити двері від злому?

Використовуйте комбінацію сувальдного і циліндрового замка, що забезпечує максимальний захист.

Застосовуйте броньовані накладки для додаткового захисту від висвердлювання.

Обирайте двері з високим класом зламостійкості, які протистоять зломам на довгий час.

Сувальдні замки надійні лише за умовою якісного виробника (фото: Pxhere.com)

Які замки не слід встановлювати?

Хрестоподібні замки. Цей тип замків був популярний у 90-х роках, але виявився дуже ненадійним через низький рівень секретності.

Циліндрові штифтові замки ("англійські"). Дуже низький рівень секретності, легко зламуються навіть недосвідченими злочинцями.

Дискові циліндрові замки. Вітчизняні версії цього замка часто виготовляються з низькоякісних матеріалів і легко зламуються.

Сувальдні або сейфові замки. Хоча вони надійні, але через свої великі розміри і громіздкі ключі можуть бути не зручними у використанні.