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Щоб ніхто не знайшов: 5 несподіваних ідей для схованки у домі

П'ятниця 02 серпня 2024 08:40
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Щоб ніхто не знайшов: 5 несподіваних ідей для схованки у домі Гроші вдома краще сховати (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Ви збираєтесь у відпустку, але дома залишаєте щось цінне? Тоді треба його надійно сховати! Але у злодіїв є багатий досвід у пошуку схованих речей. Тож як перехитрити злочинців та сховати ваші цінні речі там, де ніхто не здогадається шукати?

РБК-Україна (проект Styler) знайшло для вас 5 простих, але ефективних рішень, де влаштувати домашню схованку.

Фальшиві водопровідні труби

Встановіть фальшиву ПВХ трубу з чистильною кришкою десь у вашому підвалі або під ванною. Відкрутіть фальш-кришку - і ось там ваші таємні речі.

Дуже мало хто буде перевіряти усю систему каналізації та водопроводу у вашому домі, та ще й без відповідних інструментів та з ризиком влаштувати потоп.

Щоб ніхто не знайшов: 5 несподіваних ідей для схованки у доміІдея проста, але доволі оригінальна (фото: familyhandyman.com)

Схованка у дверях

Просвердліть отвір у верхній частині будь-яких внутрішніх дверей. Зробіть його розміром під циліндр, такий як стара фотоплівка або тубус для сигар. Згорніть купюри у валик і зберігайте їх там.

Якщо ви хочете зробити цей трюк на дверях з порожнистою серединою, вам потрібно залишатися ближче до зовнішніх країв. Подивіться на двері зверху, і ви побачите, наскільки широка тверда внутрішня рама.

Електрична розетка

Жоден злодій не буде перевіряти всі настінні розетки, тому ці приховані сейфи в стінах пропонують ідеальний рівень захисту. Ви можете зберігати в них дрібні речі, такі як ювелірні прикраси та гроші. Вони дуже легко встановлюються в стіну. Там можна ховати певну суму грошей, флешку або ключ.

Щоб ніхто не знайшов: 5 несподіваних ідей для схованки у доміЗазвичай у злодіїв є дуже небагато часу, тому вони не стануть витрачати його на такі довгі справи як відкручування усіх розеток (фото: Freepik.com)

Будь-яка порожня труба

Карниз, швабра, або будь-яка порожня труба, що легко відкриваються та закриваються, можуть стати чудовою схованкою для грошей. Тільки купюри треба згорнути у циліндр - так, як роблять в кіно американські злочинці. Ще важливо прищепити до грошей якусь мотузку, щоб було зручніше витягати гроші з середини труби.

Секретний простір під холодильником

У холодильників і посудомийних машин є знімна решітка спереду. Там багато таємного місця для зберігання. Але перед тим як запхати цінності під холодильник, подивіться, де знаходяться гарячі котушки пристрою. На деяких моделях купа грошей може перекривати потік повітря. Це змусить холодильник працювати важче і може навіть пошкодити його.

Щоб ніхто не знайшов: 5 несподіваних ідей для схованки у доміТільки не забувайте, що взагалі такі піддони існують для збору води (фото: familyhandyman.com)

Раніше ми вже писали поради щодо зберігання речей на кожен день, які допоможуть уникнути безладу.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Family Handyman, Bob Vila, House Digest.

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