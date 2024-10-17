Никогда не делайте эти 9 вещей, когда выходите из дома: советы экспертов по безопасности

Не публикуйте в реальном времени свое местонахождение в соцсетях

Эксперты не делятся информацией о том, что они идут на отдых или находятся вне дома в реальном времени. Это может помочь злоумышленникам узнать, когда дом пуст.

Рекомендуется публиковать фото по возвращении домой. Общение с друзьями через личные сообщения является более безопасным вариантом. Таким образом, вы снизите риск проникновения воров.

Не забывайте закрывать окна, двери и включать сигнализацию

Часто люди не проверяют все двери и окна, прежде чем выйти из дома. Это позволяет злоумышленникам легко проникнуть внутрь.

Важно проверять не только дверь, но и окна, особенно на верхних этажах. Система безопасности должна быть включена перед отъездом. Это значительно снизит риск проникновения.

Не следует всегда использовать одинаковый маршрут

Если постоянно использовать один маршрут и график, злоумышленники могут это заметить. Эксперты рекомендуют менять маршрут и время выхода из дома.

Это делает вашу жизнь менее предсказуемой для потенциальных воров. Даже незначительные изменения могут быть полезны. Такой подход усложнит планирование вора.

Если владельца нет дома, это привлекает воров (фото: Freepik.com)

Не оставляйте инструменты и стремянки во дворе

Инструменты и стремянки, оставленные снаружи, могут заинтересовать преступников. Они не только могут украсть дорогие вещи, но и использовать их для проникновения в дом.

К примеру, стремянка может помочь попасть через окно на втором этаже. Все инструменты следует хранить в безопасном месте. Это снизит риск взлома.

Не оставляйте свет на крыльце включенным днем

Свет, постоянно горящий на крыльце, сигнализирует об отсутствии хозяев. Лучше использовать таймеры или системы дистанционного управления светом.

Это создает впечатление, что кто-то дома. Также можно настроить систему, чтобы свет включался при срабатывании дверного вызова. Это сбивает с толку потенциальных воров.

Не оставляйте письма и посылки накапливаться

Переполненный почтовый ящик или посылки у двери свидетельствуют о том, что никого нет дома. Эксперты рекомендуют ставить на паузу доставку почты во время отсутствия.

Если это невозможно, попросите кого-нибудь забрать накопившиеся письма и газеты. Это поможет избежать подозрения, что дом пуст. Не оставляйте очевидные признаки отсутствия.

Явное отсутствие дома хозяев провоцирует ограбление (фото: Pixabay.com)

Не игнорируйте уход за газоном или снегом

Неухоженный газон или заснеженная дорожка сигнализируют об отсутствии хозяев. Преступникам проще планировать взлом, если они видят, что дом пуст.

Попросите соседей или наймите кого-нибудь, чтобы ухаживать за газоном или убирать снег. Регулярный уход за двором снижает риск проникновения.

Не прячьте ключ под коврик или цветочный горшок

Стандартные тайники для ключей хорошо известны преступникам. Вместо этого лучше использовать умные замки, которые открываются с помощью кода.

Также можно доверить запасной ключ надежным соседям. Это делает доступ к дому менее очевидным для посторонних. Умные замки позволяют изменять код при необходимости.

Не оставляйте машину на одном месте

Если машина стоит на одном месте слишком долго, это может привлечь внимание. Эксперты рекомендуют просить соседей использовать вашу машину или парковать ее в разных местах.

Если возможно, держите автомобиль в гараже. Это создает впечатление, что кто-то постоянно дома. Такая стратегия отпугивает преступников.