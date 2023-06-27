Ніколи так не робіть. Через ці помилки швидко зламається електрочайник

Вода на підставці

Слідкуйте з тим, щоб на підставку або під неї не потрапляла вода, в цілях безпеки. Витирати підставку ганчіркою можна тільки витягнувши вилку з розетки.

Після очищення підставку спочатку повністю висушують, а тільки потім вмикають в розетку. До цього ж чайник треба заповнювати водою не менше мінімального рівня, він вказаний на приладі рисочкою.

Не чистите чайник

Прилад служитиме довше, якщо регулярно чистити його від накипу на спіралі чи на нагрівальному елементі на дні.

Коли помітили появу накипу, потрібно протерти дно електроприладу вологою кухонною губкою. Тонкий наліт витерти простіше, ніж намагатися очистити товстий шар.

Якщо вже утворився накип, почистіть чайник за допомогою лимону або лимонної кислоти. На 1 л води слід розмішайте 1-2 ложки кислоти або 1/4 лимона, наповніть чайник водою, дайте закипіти, охолодіть і вилити вміст. Потім обполосніть чайник кілька разів.

Змушуєте постійно працювати

Не варто вмикати чайник знову одразу після того, як вода у ньому закипіла. Виробники радять почекати не менше 1-2 хвилин, перш ніж натиснути на вмикач знову.

Також не потрібно наливати холодну воду в чайник, який тільки закипів, оскільки це пошкодить поверхню приладу та скоротить термін експлуатації.

Знімаєте в процесі закипання

Рекомендується знімати чайник, що працює, з підставки лише після того, як вода у ньому закипить та прилад автоматично вимкнеться. Переривання процесу закипання може призвести до скорочення експлуатації техніки.

Використовуєте не лише за призначенням

Чайник призначений для того, аби кип’ятити воду, тому в жодному разі не наливайте туди молоко, інші рідини, не варіть в чайнику пельмені, вареники або макарони швидкого приготування.