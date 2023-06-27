Никогда так не делайте. Из-за этих ошибок быстро сломается электрочайник

Вода на подставке

Следите с тем, чтобы на подставку или под нее не попадала вода, в целях безопасности. Вытирать подставку тряпкой можно только вытащив вилку из розетки.

После очищения подставку сначала полностью высушивают, а только затем включают в розетку. К тому же чайник нужно заполнять водой не менее минимального уровня, он указан на приборе штрихом.

Не чистите чайник

Прибор будет служить дольше, если регулярно чистить его от накипи на спирали или на нагревательном элементе на дне.

Когда заметили появление накипи, нужно протереть дно электроприбора влажной кухонной губкой. Тонкий налет протереть проще, чем пытаться очистить толстый слой.

Если уже образовалась накипь, почистите чайник с помощью лимона или лимонной кислоты. На 1 л воды следует размешать 1-2 ложки кислоты или 1/4 лимона, наполнить чайник водой, дать закипеть, охладить и вылить содержимое. Затем ополосните чайник несколько раз.

Заставляете постоянно работать

Не следует включать чайник снова сразу после того, как вода в нем закипела. Производители советуют подождать не менее 1-2 минут, прежде чем нажать на выключатель снова.

Также не нужно наливать холодную воду в закипевший чайник, поскольку это повредит поверхность прибора и сократит срок эксплуатации.

Снимаете в процессе закипания

Рекомендуется снимать работающий чайник с подставки только после того, как вода в нем закипит и прибор автоматически выключится. Прерывание процесса закипания может привести к сокращению эксплуатации техники.

Используете не только по назначению

Чайник предназначен для того, чтобы кипятить воду, поэтому ни в коем случае не наливайте туда молоко, другие жидкости, не варите в чайнике пельмени, вареники или макароны быстрого приготовления.