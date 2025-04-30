Никогда не поздно! 5 актеров, которые покорили Голливуд в зрелом возрасте

Голливуд - это место, где юность часто считается главной валютой. Однако некоторые актеры доказали, что настоящий талант не имеет возрастных ограничений. Их путь к большому экрану был не молниеносным, а долгим и часто тернистым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти актерах, которым удалось выйти на голливудскую арену тогда, когда многие уже завершают карьеру.

Джуди Денч

Хотя Джуди Денч долгие годы считалась звездой британского театра, кинокарьера на самом деле началась для нее довольно поздно - актриса дебютировала на большом экране, когда ей было уже 60. Кадр из фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"

В 1995 году она впервые появилась в кино как агент "М" в 17-м фильме о Джеймсе Бонде - "Золотой глаз". С того момента Джуди стала настоящей легендой Голливуда, получив семь номинаций на "Оскар" и победив в 1999 году за роль в фильме "Влюбленный Шекспир".

Эмманюэль Рива

Французская актриса Эмманюэль Рива стала известной на международной арене только в 2012 году, когда сыграла главную роль в фильме "Любовь" режиссера Михаэля Ханеке. В 85 лет она стала самой старшей актрисой, номинированной на "Оскар" за лучшую женскую роль. Эмманюэль Рива (фото: Википедия)

Хотя статуэтку актриса не получила, ее вклад в кино был признан на самом высоком уровне.

Кэтрин Джустен

Кэтрин Джустен не сразу выбрала актерскую профессию - в молодые годы она работала медсестрой в психиатрической больнице. Лишь в 42 года она впервые вышла на сцену любительского театра. Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

С тех пор актерство стало ее главным делом. Джустен постепенно получала признание в Голливуде, и к 72 годам успела сыграть более 130 ролей. Ее талант был отмечен двумя премиями "Эмми".

Рикардо Монтальбан

Мексиканский актер Рикардо Монтальбан долгое время не мог получить действительно знаковую роль. Его прорыв произошел в 70-х, когда он сыграл харизматичного ведущего шоу "Остров фантазий". Кадр из фильма "Звездный путь"

Но настоящую известность актер получил в 62 года - тогда он сыграл антагониста Хана в фильме "Звездный путь 2: Гнев Хана", и именно эта роль стала самой известной в его карьере. Образ культового злодея до сих пор вспоминают фанаты научной фантастики.

Марго Мартиндейл

На протяжении многих лет Марго была талантливой актрисой, которая исполняла роли второстепенных персонажей, оставаясь при этом в тени славы. Хотя она не была широко известной, критики высоко оценивали ее работу в таких проектах, как "Закон и порядок", "Убойный отдел" и фильм "Малышка на миллион".

Настоящее признание к Мартиндейл пришло в 2010 году, когда она начала сниматься в сериале "Правосудие" - к тому времени актрисе было уже 60 лет. Эта роль стала ее ключевым достижением в карьере. Марго Мартиндейл (фото: Википедия)