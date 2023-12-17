Ніколи не питайте про це на першому побаченні, інакше воно стане останнім

Під час першого побачення люди думають, що мають дізнатися якомога більше. Але деякі теми та питання краще відкласти, адже не усі вони не дуже доречні.

Так, під час першого побачення вам точно не варто говорити та питати про:

колишніх

релігію

політику.

Окрім цього, не варто обговорювати вади характеру, як ваші, так і вашого партнера. Цих тем варто уникати, адже вони можуть викликати суперечки.

Про що не варто говорити на першому побаченні (фото: freepik.com)

"Кожен має власні цінності, мораль і систему переконань, і це не слід оскаржувати на першому побаченні. Протилежності притягуються, але якщо ви на першому побаченні й виникають політичні розбіжності, замість того, щоб повчати свого партнера, подумайте про те, щоб слухати та вчитися", - пояснив експерт із стосунків Ейпріл Масіні.

Суть першого побачення, пояснює він, у знайомстві, у тому, щоб ви дізналися про людину рівно стільки, аби зрозуміти, чи є між вами хімія. А "гострі" теми призведуть лише до суперечок.

Звісно, говорити про поточнії події або ж інші новини можна. Але це потрібно робити з повагою.