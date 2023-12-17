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Никогда не спрашивайте об этом на первом свидании, иначе оно станет последним

Секрет идеального свидания (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Первое свидание - важный момент, во время встречи вы хотите понравиться и узнать больше о том, с кем делите ужин. Но существуют темы, которые не стоит обострять и вообще поднимать во время беседы.

О чем не стоит говорить на первом свидании, иначе все закончится очень плохо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Во время первого свидания люди думают, что должны узнать как можно больше. Но некоторые темы и вопросы лучше отложить, ведь не все они не уместны.

Так, во время первого свидания вам точно не стоит говорить и спрашивать о:

  • бывших
  • религии
  • политике.

Кроме этого, не стоит обсуждать недостатки характера, как ваши, так и вашего партнера. Этим темам следует избегать, ведь они могут вызвать споры.

О чем не стоит говорить на первом свидании (фото: freepik.com)

"У каждого есть собственные ценности, мораль и система убеждений, и это не следует оспаривать на первом свидании. Противоположности притягиваются, но если вы на первом свидании и между вами возникают политические разногласия, вместо того чтобы учить своего партнера, подумайте о том, чтобы слушать и учиться", - объяснил эксперт по связям Эйприл Масини.

Суть первого свидания, объясняет он, в знакомстве, в том, чтобы вы узнали о человеке ровно столько, чтобы понять, есть ли между вами химия. А острые темы приведут только к спорам.

Конечно, говорить о текущих событиях или других новостях можно. Но это нужно делать с уважением. 

Напомним, ранее мы уже называли 8 признаков того, что вам точно не нужны новые отношения.

Кроме того, недавно уже стало известно, что эксперты назвали 10 признаков того, что мужчина не идеал, а манипулятор.

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