Никогда не спрашивайте об этом на первом свидании, иначе оно станет последним

Во время первого свидания люди думают, что должны узнать как можно больше. Но некоторые темы и вопросы лучше отложить, ведь не все они не уместны.

Так, во время первого свидания вам точно не стоит говорить и спрашивать о:

бывших

религии

политике.

Кроме этого, не стоит обсуждать недостатки характера, как ваши, так и вашего партнера. Этим темам следует избегать, ведь они могут вызвать споры.

О чем не стоит говорить на первом свидании (фото: freepik.com)

"У каждого есть собственные ценности, мораль и система убеждений, и это не следует оспаривать на первом свидании. Противоположности притягиваются, но если вы на первом свидании и между вами возникают политические разногласия, вместо того чтобы учить своего партнера, подумайте о том, чтобы слушать и учиться", - объяснил эксперт по связям Эйприл Масини.

Суть первого свидания, объясняет он, в знакомстве, в том, чтобы вы узнали о человеке ровно столько, чтобы понять, есть ли между вами химия. А острые темы приведут только к спорам.

Конечно, говорить о текущих событиях или других новостях можно. Но это нужно делать с уважением.