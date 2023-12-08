Це точно не про кохання. 10 ознак того, що чоловік не ідеал, а маніпулятор

Ідеальний чоловік - мрія усіх жінок. Але іноді буває і так, що обранець лише хоче здаватися найкращим у світі, а сам просто маніпулює вашими почуттями.

Які 10 ознак свідчать про те, що поруч з вами не ідеал, а маніпулятор, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Він здається ідеальним. Треба визнати, що жодна людина не може бути гарною в усьому. І якщо вам здається, що він точно ідеал, подумайте, чи не надто він старається. Можливо, йому так хочеться вас підкорити, що брехня витіснила усю правду.

Він непостійний. Якщо спочатку чоловік приділяє вам максимум уваги, а потім раптово стає відстороненим - його серце не належить вам на усі 100%. Скоріше за все, він або зустрічається з кимось ще, або ж просто маніпулює вашими почуттями.

Ознаки маніпулятора (фото: freepik.com)

Інші люди говорять про нього погані речі. Коли про чоловіка ходять чутки, а його самого називають негідником, іноді варто прислухатися. Можливо, вас вже засліпило кохання, а незацікавлені люди можуть бачити та розуміти більше.

Він тікає від конфліктів. Якщо чоловік не хоче брати на себе відповідальність за свій же вибір, або ж заперечує брехню до останнього - тікайте від нього. Він буде брехати постійно, нічого не зміниться.

Він став вашим "близнюком". Не буває людей, які однаково думають та в усьому схожі. І якщо він став вашим віддзеркаленням і робить усе, щоб усі ваші справи стали спільними, слід замислитися. Можливо, чоловік хоче маніпулювати вами й повністю відібрати вашу особистість.

Як зрозуміти, що чоловік бреше (фото: freepik.com)

Він завжди вас перевіряє. Недовіра та підозри з його боку одразу мають стати для вас "червоним прапорцем". Йому не потрібно постійно знати, де і з ким ви проводите час. Це не піклування, а контроль та спроба зробити вас його власністю.

Він хоче постійно вам допомагати. Звісно, коли людина не кидає вас у біді, це приємно. Але коли чоловік хоче завжди вас рятувати, він може мріяти про визнання та статус героя. І це виснажує.

Ви - центр його Всесвіту. Якщо чоловік легко скасовує усі плани та навіть "забиває" на роботу заради вас, будьте обережними. Можливо, він втягує вас у співзалежні стосунки, у яких він розчиниться сам і "потягне на дно" вас.

Яким чоловікам не варто довіряти (фото: freepik.com)

Він скаржиться на своїх "божевільних" колишніх. У розриві стосунків завжди винні двоє. Але коли чоловік перекладає усю провину на колишню й при цьому говорить про неї виключно погані речі, не варто йому вірити. Так він намагається здаватися хорошим, хоча сам багато чого приховує.

Інтуїція підказує вам, що щось не так. Не варто ігнорувати свої думки. Якщо вам здається, що він нещирий, або ж вам просто не варто бути разом, то прислухайтеся до цього відчуття. Можливо, підсвідомо ви усе і так розумієте.