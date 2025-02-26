Ніколи не купуйте цю популярну їжу в кулінарії: вона містить хімікати

Який продукт з кулінарії небезпечний?

Сертифікований лікар та доктор медичних наук Таня Елліот радить ніколи не купувати курку-гриль в магазинах.

Перш ніж дивитися на етикетку інгредієнтів курки на грилі, слід звернути увагу на упаковку. Ви, напевно, чули, що розігрівати їжу в пластикових контейнерах у мікрохвильовці - це погана ідея, але як щодо покупки попередньо приготовленої гарячої їжі в поліетиленових пакетах?

"Пакет, у якому зберігається курка, пластиковий, і він містить хімікати, які потрапляють у їжу, коли вона нагрівається", - попередила експертка.

Щоб збільшити термін придатності, багато бакалійних магазинів додають до своїх курчат на грилі добавки.

Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), добавки отримують із рослин, тварин і мінералів, або вони можуть бути отримані хімічним шляхом для покращення смаку, запаху, текстури та зовнішнього вигляду їжі.

Однак синтетичні харчові добавки можуть бути небезпечними для здоров’я.

Дослідження показують, що такі добавки можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я, будь то природні чи штучні.

"Курей часто маринують у розчині консервантів. Ми вибираємо косметику без консервантів, а потім їмо курку, уражену консервантами", - каже лікар.

Цей розчин зазвичай складається з цукрів, оброблених інгредієнтів, камеді та певної кількості натрію.

"По суті, усіх курчат на грилі покращують розчином, який вводять у птицю, щоб зберегти її вологою та смачною", - додала медик.

Що кажуть українські дієтологи про курку гриль?

Зазначимо, що дієтолог Олег Швець в коментарі "Еспрессо" повідомляв, що курятина, яку ми бачимо на прилавках супермаркетів, проходить довгий шлях, перш ніж потрапити до нашого столу.

Звичайно, після фабрики її доставляють до магазину, де їй надають товарний вигляд: обскубують, обробляють та фасують. Згідно з правилами, курятина не повинна зберігатися на прилавку довше двох тижнів. Після цього терміну вона вважається непридатною до споживання та підлягає утилізації.

Проте, реальність часто відрізняється від правил. Замість того, щоб утилізувати "зістарілу" курятину, її можуть відправити на "омолоджуючі" процедури. Після таких маніпуляцій курятина знову виглядає свіжою та апетитною, ніби її щойно привезли з ферми.

Суть цих процедур полягає в тому, що тушку вимочують у розчині марганцівки протягом доби, потім миють та перепаковують. Звичайно, термін придатності на етикетці також оновлюється.

Таким чином, споживачі можуть придбати "омолоджену" курятину, яка насправді вже давно прострочена та може становити небезпеку для здоров'я.