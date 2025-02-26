Никогда не покупайте эту популярную еду в кулинарии: она содержит химикаты

Какой продукт из кулинарии опасен?

Сертифицированный врач и доктор медицинских наук Таня Эллиот советует никогда не покупать курицу-гриль в магазинах.

Прежде чем смотреть на этикетку ингредиентов курицы на гриле, следует обратить внимание на упаковку. Вы наверняка слышали, что разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке - это плохая идея, но как насчёт покупки предварительно приготовленной горячей еды в полиэтиленовых пакетах?

"Пакет, в котором хранится курица, пластиковый, и он содержит химикаты, которые попадают в пищу, когда она нагревается", - предупредила эксперт.

Чтобы увеличить срок годности, многие бакалейные магазины добавляют в своих цыплят на гриле добавки.

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавки получают из растений, животных и минералов, или они могут быть получены химическим путем для улучшения вкуса, запаха, текстуры и внешнего вида пищи.

Однако синтетические пищевые добавки могут быть опасными для здоровья.

Исследования показывают, что такие добавки могут представлять серьезную опасность для здоровья, будь то природные или искусственные.

"Кур часто маринуют в растворе консервантов. Мы выбираем косметику без консервантов, а затем едим курицу, пораженную консервантами", - говорит врач.

Этот раствор обычно состоит из сахаров, обработанных ингредиентов, камеди и определенного количества натрия.

"По сути, всех цыплят на гриле улучшают раствором, который вводят в птицу, чтобы сохранить ее влажной и вкусной", - добавила медик.

Что говорят украинские диетологи о курице гриль?

Отметим, что диетолог Олег Швец в комментарии "Эспрессо" сообщал, что курятина, которую мы видим на прилавках супермаркетов, проходит долгий путь, прежде чем попасть к нашему столу.

Конечно, после фабрики ее доставляют в магазин, где ей придают товарный вид: ощипывают, обрабатывают и фасуют. Согласно правилам, курятина не должна храниться на прилавке дольше двух недель. После этого срока она считается непригодной к употреблению и подлежит утилизации.

Однако, реальность часто отличается от правил. Вместо того, чтобы утилизировать "состарившуюся" курятину, ее могут отправить на "омолаживающие" процедуры. После таких манипуляций курятина снова выглядит свежей и аппетитной, будто ее только что привезли с фермы.

Суть этих процедур заключается в том, что тушку вымачивают в растворе марганцовки в течение суток, затем моют и перепаковывают. Конечно, срок годности на этикетке также обновляется.

Таким образом, потребители могут приобрести "омоложенную" курятину, которая на самом деле уже давно просрочена и может представлять опасность для здоровья.