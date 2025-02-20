Хлопець з'їдає по цілій смаженій курці на день. Дивіться, що з ним сталося

Молодий хлопець поклявся, що буде з'їдати по цілій смаженій курці щодня у 2025 році, але окрім цього нічого не буде їсти.

Що сталося з ним після такого раціону, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram dailyroastchook.

Історія хлопця, який вживає смажену курку щодня

Молодий чоловік Елліс каже, що він схуд на 5 кілограмів після того, як поклявся їсти цілу смажену курку на день.

У 2025 році Джеймс Елліс їсть одну й ту саму страву щодня, хоча він намагається купувати її в різних місцях, зокрема в продуктових магазинах і елітних ресторанах.

Він не турбується про будь-які можливі проблеми зі здоров’ям і наполягає, що його попередня дієта була гіршою.

Еллісу прийшла в голову ідея, коли він працював із другом і спостерігав, як він їсть цілу птицю за один прийом їжі.

"Я знаю, що це звучить божевільно, але я почуваюся чудово. Я схуд на кілька кілограмів і маю більше енергії, ніж будь-коли", - розповідає чоловік.

Проте, багато користувачів в Instagram були скептично налаштовані щодо його дієти, стверджуючи, що вона є нездоровою та може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

"Ти серйозно?" - написав один користувач. "Це ж 2000 калорій і купа жиру! Ти помреш через місяць".

Проте Tkksc наполягає на тому, що його дієта є здоровою та що він не відчуває жодних негативних побічних ефектів.

"Я регулярно здаю аналізи крові, і всі мої показники в нормі/ Я також консультувався з дієтологом, і він сказав, що моя дієта є збалансованою"? - резюмував він.

Елліс їсть смажену курку щодня (Скриншот)