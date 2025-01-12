Ніколи не кладіть цю їжу в годівницю для птахів: 10 небезпечних продуктів

Корм для домашніх тварин

Не використовуйте корм для котів чи собак, щоб годувати птахів. Потреби в їжі у птахів і домашніх тварин значно відрізняються, і корм для собак чи котів може призвести до порушення обміну речовин у птахів. Корм для домашніх тварин не містить необхідних поживних елементів для диких птахів.

Сире м'ясо

Сире м'ясо швидко псується, і його краще не класти в годівниці, оскільки воно може прогоркнути. Крім того, сире м'ясо приваблює небажаних шкідників, таких як мухи або гризуни, що збільшують ризик поширення хвороб. Птахи не потребують сирого м'яса у своєму раціоні, і такий корм може бути для них шкідливим.

Хліб

Хліб не є здоровою їжею для птахів, адже він може привабити до годівниць гризунів. Крім того, годування хлібом водоплавних птахів може призвести до розвитку синдрому "крила ангела", коли пташенята народжуються з деформованими крильцями. Хліб не забезпечує птахів необхідними поживними речовинами і може сприяти їхньому поганому здоров'ю.

Насіння та горіхи з магазину

Насіння та горіхи, які продаються в магазинах, часто містять багато доданої солі, ароматизаторів і консервантів, що шкідливо для диких птахів. Сіль може викликати надмірну спрагу, зневоднення та навіть ниркову недостатність у птахів. Тому краще давати спеціально призначене насіння для диких птахів або вирощувати місцеві рослини, які є натуральними джерелами їжі.

Картопляні чіпси

Картопляні чіпси містять багато солі, консервантів та масла, що робить їх непоживними для птахів. Вони не забезпечують необхідних поживних елементів і можуть призвести до здоров'я, пов'язаних із надмірною кількістю солі. Чіпси також можуть викликати проблеми з травленням та навіть хвороби серця у птахів.

Зовсім не варто класти у годівницю будь-які кухонні відходи (фото: Freepik.com)

Мед

Мед може викликати ботулізм у птахів, зокрема через токсин, що виробляється бактерією Clostridium botulinum. Це захворювання може призвести до паралічу та слабкості. Крім того, мед містить багато цукру, і його кислотність може порушити травну систему птахів. Мед також має властивість прилипати до дзьобів та пір'я птахів, що утруднює їхній політ.

Несвіжі насіння

Не давайте птахам старі або вологі насіння, оскільки вони можуть прогоркнути або зіпсуватися, утворюючи плісняву. Пліснява може бути токсичною для птахів, оскільки вона виробляє отруйні сполуки. Це може призвести до хвороб та навіть до смерті птахів, тому важливо перевіряти насіння перед тим, як додавати його в годівницю.

Насіння та кісточки фруктів

Хоча багато фруктів безпечні для птахів, їх насіння та кісточки можуть бути небезпечними. Наприклад, насіння яблук і груш містять сліди ціаніду, який є токсичним для птахів. Завжди видаляйте насіння та кісточки перед тим, як подавати фрукти птахам.

Шоколад

Шоколад є дуже токсичним для птахів, оскільки містить теобромін - речовину, яку птахи не можуть переварити. Він може викликати судоми, аритмію, блювання і навіть смерть. Шоколад не є природним кормом для птахів, тому його треба категорично виключити з їхнього раціону.

Сухі боби

Сухі боби можуть бути небезпечними для птахів, оскільки деякі з них містять токсичний для птахів фітогемагглютинин. Ця речовина руйнує клітини і може призвести до серйозних отруєнь. Варка бобів може знищити токсини, але краще взагалі уникати цього продукту в годівниці.