Чому взимку обов'язково треба залучити птахів до саду та як це зробити

Зима - це важливий період для підготовки саду до нового сезону, і залучення птахів може стати природним способом боротьби зі шкідниками. Залучення цих пернатих помічників допомагає зменшити кількість шкідливих комах, які зимують у корі дерев чи в ґрунті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька способів створити комфортні умови для зимуючих птахів у вашому саду.

Контроль чисельності шкідників завдяки птахам

Присутність птахів узимку дає вам перевагу у боротьбі зі шкідниками, які ховаються під корою чи у ґрунті.

Синиці, дятли та повзики активно поїдають личинки, яйця та дорослих комах, що зимують у саду. Вони допомагають зменшити кількість шкідників ще до настання весни, коли комахи почнуть активно розмножуватися.

Створення комфортних умов для птахів узимку дозволить вам природним чином покращити стан саду. Додатково це сприяє біорізноманіттю, адже збереження птахів у вашій екосистемі підтримує її баланс.

Вода: важливий ресурс навіть взимку

Навіть узимку птахи потребують доступу до чистої води для пиття та очищення пір'я. Організуйте спеціальну поїлку, яку можна регулярно очищувати і підтримувати у незамерзаючому стані.

Додайте кілька крапель олії, щоб уникнути утворення льоду, або використовуйте підігріваючи елементи. Вода допомагає підтримувати здоров'я птахів, адже очищення пір'я важливе для теплоізоляції.

Розташовуйте поїлку поблизу годівниць для зручності. Догляд за поїлкою допоможе залучити більше птахів, які шукатимуть джерело води.

Годівниці: головне джерело їжі для птахів взимку

Зимою птахам важко знайти їжу, тому годівниці стають рятівним засобом. Використовуйте годівниці різних типів: підвісні, платформні чи трубчасті, щоб залучити різні види птахів.

Насипайте соняшникове насіння, пшоно, несолоне сало або горіхи, які є улюбленими продуктами багатьох пернатих. Уникайте хліба, він може бути шкідливим для травлення птахів.

Розміщуйте годівниці подалі від котів і вітру, щоб забезпечити безпечні умови. Регулярне поповнення корму стане стимулом для птахів повертатися до вашого саду.

Годівниця для птахів може бути як відкритою, так і закритою (фото: Freepik.com)

Притулки для зимівлі

Зимуючі птахи потребують укриття для захисту від морозу та хижаків. Повісьте шпаківні, будиночки чи просто залиште густі кущі або купи хмизу. Такі місця забезпечать птахам комфортні умови для ночівлі та відпочинку.

Для дрібних птахів, наприклад синиць, можна облаштувати спеціальні гніздові коробки. Переконайтеся, що укриття знаходяться в затишних місцях, захищених від вітру. Ці притулки збільшують шанси, що птахи залишаться у вашому саду надовго.

Залишайте природні джерела їжі в саду

Не поспішайте прибирати всі плоди та насіння, які залишаються на деревах і кущах. Ягоди калини, горобини, шипшини та обліпихи - природні ласощі для птахів. Залишайте недоторканими кукурудзяні стебла, соняшники чи насінники багаторічників, адже вони є джерелом корму.

Навіть опале листя може бути цінним, адже під ним ховаються комахи, які служать їжею для птахів. Такі природні ресурси роблять ваш сад привабливим навіть без додаткових зусиль.

Використовуйте рослини для залучення птахів

Розумне озеленення саду допоможе не лише прикрасити ділянку, а й залучити пернатих. Садіть дерева та кущі, які дають плоди, наприклад глід, черемху чи бузину. Створюйте живі огорожі з ялівцю чи туї, які забезпечують птахам укриття від вітру.

Навіть взимку такі рослини залишаються привабливими через свою густу структуру та їстівні плоди. Поєднання декоративних і корисних рослин зробить ваш сад затишним для птахів. Правильно підібраний рослинний склад стане гарантією, що пернаті мешкатимуть тут постійно.