Ніколи так не говоріть! Слова-покручі, яких треба позбутись у своєму мовленні

Після повномасштабного вторгнення багато українців почали уважніше ставитись до свого мовлення та стежити за його чистотою. Втім значна частина населення досі допускає чимало помилок.
Про те, яких слів варто уникати у мовленні, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Рух за мову" у Facebook.
"Ніколи так не говоріть. Зараз я назву слова-покручі, яких давно треба було позбутись у мовленні. Можливо комусь здасться, що зараз вже так ніхто не говорить, але ж ні. Я знову і знову чую ці слова", - каже Дарина Фіалко.
Вона називає наступні слова:
"Чомусь помічаю, що люди саме дати вимовляють дуже нечітко, "змазують" їх. Навіщо ж тоді взагалі їх говорити? І ще мої "улюбленці" слова-покручі - "мона" і "тока". Будь ласка, залиште ці слова тільки як жартівливу спецію. І подумайте над тим, якщо ви без поваги ставитесь до того, що ви говорите, то чому це мають поважати інші? Стежте за чіткістю своєї мови" - каже експерт.
Також у групі поділились списком слів, як правильно замінювати запозичені слова питомо українськими відповідниками.
Корисний список:
Раніше ми писали про те, які слова у мовленні насправді не є помилкою.
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