Никогда так не говорите! Слова-"покручи", от которых нужно избавиться в своей речи

Каких слов нужно избавиться в речи

"Никогда так не говорите. Сейчас я назову слова-"покручи", которых давно надо было избавиться в речи. Возможно кому-то покажется, что сейчас уже так никто не говорит, но нет. Я снова и снова слышу эти слова", - говорит Дарья Фиалко.

Она называет следующие слова:

"скіки", "сіки" - в значении "скільки"

"тіки" - в значении "тільки"

"сьодня" - в значении "сьогодні"

"тища" - в значении "тисяча"

"Почему-то замечаю, что люди именно даты произносят очень нечетко, "смазывают" их. Зачем же тогда вообще их говорить? И еще мои "любимцы" слова-кручи - "мона" и "тока". Пожалуйста, оставьте эти слова только как шутливую специю. И подумайте над тем, если вы без уважения относитесь к тому, что вы говорите, то почему это должны уважать другие? Следите за четкостью своего языка" - говорит эксперт.

Как заменить заимствованные слова на украинские

Также в группе поделились списком слов, как правильно заменять заимствованные слова украинскими.

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