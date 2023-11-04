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Никогда так не говорите! Слова-"покручи", от которых нужно избавиться в своей речи

Каких слов нужно избегать в речи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

После полномасштабного вторжения много украинцев стали внимательнее относиться к своей речи и следить за ее чистотой. Однако, значительная часть населения до сих пор допускает немало ошибок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Рух за мову" в Facebook.

Каких слов нужно избавиться в речи

"Никогда так не говорите. Сейчас я назову слова-"покручи", которых давно надо было избавиться в речи. Возможно кому-то покажется, что сейчас уже так никто не говорит, но нет. Я снова и снова слышу эти слова", - говорит Дарья Фиалко.

Она называет следующие слова:

  • "скіки", "сіки" - в значении "скільки"
  • "тіки" - в значении "тільки"
  • "сьодня" - в значении "сьогодні"
  • "тища" - в значении "тисяча"

"Почему-то замечаю, что люди именно даты произносят очень нечетко, "смазывают" их. Зачем же тогда вообще их говорить? И еще мои "любимцы" слова-кручи - "мона" и "тока". Пожалуйста, оставьте эти слова только как шутливую специю. И подумайте над тем, если вы без уважения относитесь к тому, что вы говорите, то почему это должны уважать другие? Следите за четкостью своего языка" - говорит эксперт.

Как заменить заимствованные слова на украинские

Также в группе поделились списком слов, как правильно заменять заимствованные слова украинскими.

Полезный список:

  • контент - "зміст"
  • фидбек - "відгук"
  • лайфхак - "лазійка"
  • блог - "денник"
  • репост - "поширення"
  • хэштег - "кришмітка"
  • ссылка - "посилання"
  • фотография - "світлина"
  • скриншот - "зняток"
  • аватарка - "мармизка"
  • лайк - "вподобайка"
  • юзер - "користувач"
  • буллинг - "цькування"
  • абьюз - "насилля"

 

Раньше мы писали о том, какие слова в речи на самом деле не являются ошибками.

Читайте также о том, какие слова ошибочно считают российскими.

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