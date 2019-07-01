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У Николая Баскова умер отец, но концерт певец не отменил

STYLERПерсоны    01.07.2019 - 18:25
У Николая Баскова умер отец, но концерт певец не отменил
Фото: Николай Басков (facebook.com nikolai.baskov)

Николай Басков лишился отца

Николай Басков потерял своего отца. 67-летний Виктор Басков скончался 30 июня 2019 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Артист узнал о грустной новости, когда прилетел на гастроли в Минск. Там происходило закрытие европейских молодежных игр. Популярный российский исполнитель решил не отменять концерт, несмотря на потерю родного человека, сообщает издание Super.

Отмечается, что Басков только сменил сценический белый костюм на черный и посвятил выступление умершему папе.

У Николая Баскова умер отец, но концерт певец не отменил

Фото: Николай Басков с отцом Виктором (super.ru)

Сам артист горестную новость пока не прокомментировал. Известно, что его родители всегда очень поддерживали исполнителя и были с ним очень близки.

У Николая Баскова умер отец, но концерт певец не отменилФото: Николай Басков с отцом и матерью (vokrug.tv)

Николай гордился отцом и он для него был примером для подражания.

"Горжусь тем, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье! Ты являешься для меня примером и поддержкой во всем! Хоть и говорят, что родителей не выбирают, но я благодарю Бога за то, что он мне послал таких родителей", — говорил об отце Басков.

Как ранее мы писали, народная артистка Украины Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Она являлась почетной гражданкой города Одессы, а также кавалером Ордена княгини Ольги.

Также сообщалось, что  в страшном ДТП погибла легендарная украинская тренер.

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