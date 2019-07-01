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У Миколи Баскова помер батько, але концерт співак не скасував

STYLERПерсони    01.07.2019 - 18:25
У Миколи Баскова помер батько, але концерт співак не скасував
Фото: Микола Басков (facebook.com nikolai.baskov)

Микола Басков втратив батька

Микола Басков втратив свого батька. 67-річний Віктор Басков помер 30 червня 2019 року. Причиною смерті стала тривала хвороба. Артист дізнався про сумну новину, коли прилетів на гастролі в Мінськ. Там відбувалося закриття європейських молодіжних ігор. Популярний російський виконавець вирішив не відміняти концерт, незважаючи на втрату рідної людини, повідомляє видання Super.

Наголошується, що Басков тільки змінив сценічний білий костюм на чорний і присвятив виступ померлому батькові.

У Миколи Баскова помер батько, але концерт співак не скасував

Фото: Микола Басков з отцем Віктором (super.ru)

Сам артист печальну новину поки не прокоментував. Відомо, що його батьки завжди дуже підтримували виконавця і були з ним дуже близькі.

У Миколи Баскова помер батько, але концерт співак не скасувавФото: Микола Басков з батьком і матір'ю (vokrug.tv)

Микола пишався батьком і він для нього був прикладом для наслідування.

"Пишаюся тим, що ти в мене такий сильний, мудрий, чуйний, турботливий, справжній полковник і професіонал у своїй професії, відданий родині! Ти є для мене прикладом і підтримкою у всьому! Хоч і кажуть, що батьків не вибирають, але я дякую Богові за те, що він послав мені таких батьків", — говорив про батька Басков.

Як раніше ми писали, народна артистка України Євгенія Дембська померла в Одесі у віці 98 років. Вона була почесною громадянкою міста Одеси, а також кавалером Ордена княгині Ольги.

Також повідомлялося, що у страшному ДТП загинула легендарна українська тренер.

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