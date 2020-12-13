Николай начал принимать посетителей в замке на Закарпатье: чего просят у Святого

Резиденция Святого Николая уже работает на Закарпатье (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новогодние праздники все ближе. На Закарпатье в городе Мукачево Святой Николай уже начал принимать маленьких посетителей. Зачитать письмо волшебнику и загадать у него самые заветные желания дети смогут до 20 декабря включительно.

Как пишет Мукачево.net, Резиденция Святого Николая открылась 12 декабря в замке Паланок. Отмечается, что это первое открытие Резиденции в замке.

Со слов самого Николая, чаще всего дети просят в подарок игрушки, а взрослые - здоровья и мира.

Николай принимает посетителей ежедневно по такому графику: с 11:00 до 17:00. Для того, чтобы встретиться с ним, нужно купить входной билет на территорию самого музея.

К Николаю можно попасть бесплатно. Важным условием является масочный режим и соблюдение дистанции.

Николай уже принимает деток в мукачевском замке Паланок (фото: mukachevo.net)

Напомним, в Украине есть несколько Резиденций Святого Николая, но не везде есть открытый вход. Где можно встретиться с волшебником, а куда лучше отправить письмо.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на новогодние праздники установят три елки.

А также рассказывали о том, что в Киеве открылась резиденция Святого Николая.