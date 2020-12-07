Резиденции Святого Николая в Украине: где можно пообщаться с покровителем всех детей

Резиденция Святого Николая в Украине (Фото: УНИАН)

До Дня Святого Николая осталось совсем немного, и дети уже активно пишут письма и готовятся к встрече с исполнителем самых тайных желаний. Резиденций Святого Николая в Украине несколько и не везде есть открытый вход. Но по этим адресам можно отправить письма.

Резиденция на территории Киево-Печерского заповедника в Киеве

Возле Большой лаврской колокольни начала работать резиденция Святого Николая (улица Лаврская, 9). Святой Николай будет принимать письма и рисунки с 14:00 до 16:30 без выходных, с 1 по 25 декабря. Для детей будет организована экспозиция художественных работ и мастер-классы.

Резиденция Святого Николая во Львове

С 10 по 20 декабря начнет работать Резиденция Святого Николая во Львове по улице Старознесенская, 70, на территории Kavalier Boutique Hotel. Детский волшебник будет работать ежедневно, с 10:00 до 20:00, но договорится о встрече нужно будет заранее и забронировать время. Посещение резиденции – платное.

Сказочное подворье Деда Мороза в Харькове

Дед Мороз под Харьковом взял на себя обязанности принимать гостей и ко Дню Святого Николая. Небольшая усадьба находится в поселке Дергачи, в переулке Калиновом, 6-а. Там находится сказочный домик в деревянном срубе. Малышам готовы провести экскурсию по домику и познакомить с волшебником. Также можно посетить домик Бабы Яги и сфотографироваться с Малифисентой. Для посещения нужно будет приглашение.

Замок Сент-Миклош в Закарпатье

Этот замок находится в поселке Чинадиево, возле Мукачева. Посетить сам замок-музей в Сент-Миклоше можно бесплатно. На входе есть коробка для сбора пожертвований на развитие исторического объекта. А вот пообщаться со святым Николаем лично не получится. В связи с карантинными ограничениями Святой Николай будет проводить свидание только через окно. Зайти внутрь в его резиденцию в этом году будет нельзя. С собой можно взять письмо и рисунок и в окошке можно будет увидеть, как Святой Николай его читает.

Время работы резиденции: с 14 по 18 декабря.

Также можно отправить письмо по почте до 15 декабря: Ужгород, Главпочтамт, абонентский ящик 1, Святому Николаю.

Резиденция в Красной Поляне

В поселке Поляница Ивано-Франковской области Святой Николай будет принимать в гостинично-ресторанном комплексе "Красная Поляна". Письмо можно будет бросить в волшебную шкатулку, а маленьким посетителям предложат праздничный концерт и конкурсную программу с соблюдением всех карантинных правил.

Адрес: село Поляница Ивано-Франковской области, участок Проходной, 12-б.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на новогодние праздники установят три елки.

А также рассказывали о том, что в Киеве открылась резиденция Святого Николая.