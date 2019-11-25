Николай Кулеба с детьми попал в страшную аварию: что известно о его семье

Николай Кулеба, уполномоченный по правам ребенка, попал в страшное ДТП в селе Чабаны Киевской области. Сейчас за жизнь его старшего сына Тимофея борются медики в Феофании, а 10-летний Елисей находится в "Охматдете". Что извесно о семье детского омбудсмена - в материале Styler.

Состояние самого омбудсмена удалось стабилизировать, но он получил множественные травмы: перелом ребер, пневмоторакс, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Николай Кулеба вместе с супругой Натальей воспитывают четверых детей: троих сыновей - Тимофея, Давида и Елисея, а также дочь Лею.

Старший сын Тимофей закончил КНУ имени Тараса Шевченко, после чего некоторое время работал в Институте журналистики. Сейчас молодой человек работает в веб-студии в Киеве. Компания специализируется на разработке сайтов и seo-продвижении.

Тимофей Кулеба (фото: facebook.com)

Стоит отметить, что ранее в СМИ была информация о том, что старшему сыну Николая Кулебы, который в реанимации без сознания, 19 лет. Но тот факт, что парень успел закончить вуз и работает, говорит о том, что он старше.

21-летняя Лея закончила Киевский нститут музыки имени Глиера по специальности эстрадный вокал. Сейчас девушка учится в КНУ театра, кино и телевидения имени Карпенка Карого.

Лея Кулеба работала оператором в колл-центре "Спасем Украину", а также официанткой в ресторане города Вишневое. Также она участвовала в постановке трех мюзиклов, пишет сценарии и увлекается режиссурой. Кроме того, дояь Николая Кулебы состоит в музыкальной группе.

Лея Кулеба (фото: facebook.com)

Супруга Николая Кулебы Наталья в социальных сетях много пишет о церкви и помощи людям. Судя по всему она состоит в одной из евангелистских церквей. Наталья отмечена на публикациях церкви "Филадельфия" и "Добрая весть".

Наталья Кулеба (фото: facebook.com)

Наталья и Николай Кулеба в обществе друзей и детей (фото: facebook.com)