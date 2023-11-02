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Ніколас Карма розсекретив вартість образу української поп-діви Тіни Кароль

Скільки коштує образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - відомий український блогер та співак, який часто питає у зірок про вартість їхніх образів та одягу загалом. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", де знаменитості залюбки діляться потрібною інформацією.

Про те, скільки коштує образ української поп-діви Тіни Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Тіни Кароль 

Ніколас влаштовує свої відеоогляди зіркових луків та питає про вартість нарядів лише у Львові, адже саме там і живе блогер. Його відео з зірками та перехожими завжди спонтанні, але інформативні.

Цього разу у кадр Ніколаса потрапила відома українська співачка, легенда сцени Тіна Кароль. Зірка йшла вечірнім Львовом і дуже несподівано зустріла Карму і дуже зраділа цій зустрічі, тому залюбки погодилась потеревенити з хлопцем і розповіла про вартість свого лука. 

Кароль була одягнена дуже просто, вона була в темно-синіх лосинах, кросівках, водолазці та у піджаку. 

  • найдорожчим в образі Кароль виявився рюкзак від бренду Hunter - 200 євро 
  • кросівки від бренду Adidas коштують - 3 тисячі  гривень
  • лосини від бренду Oysho - вартують 1 тисячу гривень 
  • водолазка Skims від Кім Кардаш’ян - вартістю 1 тисяча гривень 
  • піджак від бренду Maximum - вартує 1 тисячу гривень 1000 

Тіна розповіла, що всі дорогі речі - це сценічне, а от у реальному житті вона завжди намагається замаскуватися та бути непомітною. І взагалі, Кароль зізналась, що коли розпочалась війна, вона забула, що таке брендовий одяг, а все що має - це колаборації. 

 

Стиль Тіни Кароль 

Для виступів та багатолюдних заходів, співачка обирає розкішні сукні, костюми та інші образи. Це можна помітити на її концертах та фотосесіях. 

А от в реальному житті Тіна любить прості речі, які не виділяють її з натовпу та не змушують її пригортати на себе багато уваги, оскільки співачка цінує свій особистий простір.

Стиль Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість образу телеведучої Анни Тульєвої.

Також читайте наш матеріал про те, як Тіна Кароль у відвертому платті заводить "мокрими" фото.

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Тіна Карольтренди