Ніколас Карма розсекретив вартість образу української поп-діви Тіни Кароль

Скільки коштує Look Тіни Кароль

Ніколас влаштовує свої відеоогляди зіркових луків та питає про вартість нарядів лише у Львові, адже саме там і живе блогер. Його відео з зірками та перехожими завжди спонтанні, але інформативні.

Цього разу у кадр Ніколаса потрапила відома українська співачка, легенда сцени Тіна Кароль. Зірка йшла вечірнім Львовом і дуже несподівано зустріла Карму і дуже зраділа цій зустрічі, тому залюбки погодилась потеревенити з хлопцем і розповіла про вартість свого лука.

Кароль була одягнена дуже просто, вона була в темно-синіх лосинах, кросівках, водолазці та у піджаку.

найдорожчим в образі Кароль виявився рюкзак від бренду Hunter - 200 євро

кросівки від бренду Adidas коштують - 3 тисячі гривень

лосини від бренду Oysho - вартують 1 тисячу гривень

водолазка Skims від Кім Кардаш’ян - вартістю 1 тисяча гривень

піджак від бренду Maximum - вартує 1 тисячу гривень 1000

Тіна розповіла, що всі дорогі речі - це сценічне, а от у реальному житті вона завжди намагається замаскуватися та бути непомітною. І взагалі, Кароль зізналась, що коли розпочалась війна, вона забула, що таке брендовий одяг, а все що має - це колаборації.

Стиль Тіни Кароль

Для виступів та багатолюдних заходів, співачка обирає розкішні сукні, костюми та інші образи. Це можна помітити на її концертах та фотосесіях.

А от в реальному житті Тіна любить прості речі, які не виділяють її з натовпу та не змушують її пригортати на себе багато уваги, оскільки співачка цінує свій особистий простір.

Стиль Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)