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Ніколас Карма розсекретив вартість луку зірки шоу "Від пацанки до панянки" (відео)

Раміна Кожевнікова (фото: instagram.com/ramina_koj)
Автор: Іванна Пашкевич

Львівський блогер Ніколас Карма, який має цікаву та унікальну рубрику в Instagram "Скільки коштує Look?", дізнався ціну образу зірки популярного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Раміни Кожевнікової.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера.

Яка вартість образу Раміни

Так, Кожевнікова була одягнута у довгу шовкову чорну спідницю українського бренду, яка коштує 2200 гривень, та топ чорного кольору вартістю 1200 гривень.

Взуття до цього образу вона обрала бренду Adidas, і коштують вони близько трьох тисяч гривень.

Ніколас звернув увагу також на аксесуари Раміни, і поцікавився, це є оригінал Cartier чи копія.

"Ні, не оригінальні. Я не буду витрачати гроші на такі речі. Якість я вважаю та сама", - зазначила вона.

Раміна Кожевнікова (фото: instagram.com/ramina_koj)

З головних уборів у блогерки також був капелюх. Його вона купила за 1000 гривень.

Крім того, дівчина одягнула окуляри (1220 гривень) і доповнила образ сумкою за 3500.

Нагадаємо, нещодавно Ніколас Карма нарвався на хейт українців через опитування вартості "луку" киянки, якій блогера "подарували" на день народження друзі.

Коли ж той почав розпитувати, скільки коштує одяг дівчини, з’ясувалося, що ціни просто захмарні.

Українці у коментарях обурились вартістю цих речей і блогеру довелося видалити ролик.

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Від пацанки до панянкиБлогеркаЗірки