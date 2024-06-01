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Ніколас Карма розсекретив вартість луку Олексія Дурнєва: сума немаленька (відео)

Субота 01 червня 2024 21:30
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Ніколас Карма розсекретив вартість луку Олексія Дурнєва: сума немаленька (відео) Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний блогер, шоумен і ведучий Олексій Дурнєв зізнався, скільки коштує його образ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram львівського блогера Ніколаса Карми.

Яка вартість луку Олексія Дурнєва

Так, шоумен став героєм рубрики "Скільки коштує Look?". Він зустрівся із Ніколасом на зйомках шоу "20:23" Жені Яновича.

Олексій був одягнений у світшот за 1500 гривень і джинси за 400 євро від Acne Studios.

Свій лук він завершив кросівками від Balenciaga. Їхня вартість - 800 євро.

"По джинсах і не скажеш, що вони такі дорогі. Тут я вже припертий до стінки", - сказав телеведучий.

Львівський блогер також поцікавився у Дурнєва, як той ставиться до хейту.

"Буває хейт заради хейту. Люди завжди знайдуть до чого причепитися. На це не потрібно звертати увагу. Якщо тебе хейтять десь у коментарях, то просто не читай", - порадив шоумен.

Раніше Ніколас Карма розсекретив вартість луку Джамали.

Також він дізнався вартість військової форми бійця "Азова".

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