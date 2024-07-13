Николас Карма рассекретил стоимость лука звезды шоу "Від пацанки до панянки" (видео)

Какая стоимость образа Рамины

Так, Кожевникова была одета в длинную шелковую черную юбку украинского бренда, которая стоит 2200 гривен, и топ черного цвета стоимостью 1200 гривен.

Обувь к этому образу она выбрала бренда Adidas, и стоят они около трех тысяч гривен.

Николас обратил внимание также на аксессуары Рамины, и поинтересовался, это оригинал Cartier или копия.

"Нет, не оригинальные. Я не буду тратить деньги на такие вещи. Качество я считаю то же самое", - отметила она.

Рамина Кожевникова (фото: instagram.com/ramina_koj)

Из головных уборов у блогера также была шляпа. Ее она купила за 1000 гривен.

Кроме того, девушка надела очки (1220 гривен) и дополнила образ сумкой за 3500.

Напомним, недавно Николас Карма нарвался на хейт украинцев из-за опроса стоимости "лука" киевлянки, которой блогера "подарили" на день рождения друзья.

Когда же тот начал расспрашивать, сколько стоит одежда девушки, выяснилось, что цены просто заоблачные.

Украинцы в комментариях возмутились стоимостью этих вещей и блогеру пришлось удалить ролик.