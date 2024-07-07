У мережі вибухнув новий скандал з Ніколасом Кармою: його засудили через опитування вартості "луку"

Львівський блогер та співак Ніколас Карма нарвався на хейт українців через опитування вартості "луку" киянки.

Подробиці скандалу

Ніколас опублікував у своєму Instagram відео (яке згодом було видалено), в якому він дізнається вартість образу киянки на ім’я Анна.

Співак зізнався, що цій дівчині його "подарували" на день народження її друзі.

Коли ж блогер почав розпитувати, скільки коштує одяг Анни, з’ясувалося, що ціни просто захмарні.

Так, до прикладу, вартість чорної сукні складає 6 тисяч доларів (242 631 грн).

Ніколас Карма потрапив у новий скандал (фото: tiktok.com/@serhiitravel2)

З аксесуарів у киянки були сережки Bvlgari - 35 тисячі євро (1,5 млн грн), кольє Bvlgari - 180 тисяч євро (7,8 млн грн), браслет Bvlgari - 190 тисяч євро (8,3 млн грн), перстень невідомого бренду - 18 тисяч євро (789 072 грн) і годинник - 58 тисяч євро (2,5 млн грн).

Ніколас Карма потрапив у новий скандал (фото: tiktok.com/@serhiitravel2)

Для свята Анна обрала також взуття, яке коштує 64 тисячі євро (2,8 млн грн).

За словами дівчини, вона працює байєром, тобто професійним покупцем, який знає, де придбати потрібні речі за вигідною ціною і потім їх перепродати.

Киянка також зазначила, що в неї є хлопець і що вона регулярно робить пожертви українській армії.

Українці обурені

Користувачі мережі вважають, що хизуватися у такий важкий для нашої країни час дороговартісними коштовностями є недоречним.

Деякі ж почали запитувати у коментарях про походження грошей, які були витрачені на ці речі. Після цього Карма був змушений видалити ролик.

Дівчина з TikTok Карми (фото: скріншот з відео)

Шкода хлопців і дівчат які пішли на війну і загинули ні за що

Якби вона сама заробила ті гроші, вона б одягалась скромніше

Я мабуть за все життя стільки не зароблю, скільки вона на собі носе

Хто ця "чарівна" жінка ? Жах та сором. Так легко та весело. Сумно

Нагадаємо, нещодавно головна державна інспекторка управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлія Дрига потрапила у скандал через відео Ніколаса у TikTok.

У ньому посадовиця розповіла, що її одяг коштує понад 8 тисяч доларів. Через це інспекторку звільнили.