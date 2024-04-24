Ніколас Карма дізнався вартість військової форми бійця "Азова": сума вражає (відео)

Скільки коштує форма бійця "Азова"

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок та модних перехожих виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже доволі розкручений, за що Ніколас дякує саме своїй аудиторії.

Тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила особлива людина - військовослужбовець з "Азову". Блогера щиро вразила форма молодого чоловіка і він вирішив запитати, скільки ж коштує така повна комплектація.

найдорожчими у формі воїна виявилися зброя і тепловізор - їхня вартість по 60 тисяч гривень

а ось плитоноски - коштують 40 тисяч гривень

на шолом воїн витратив 25 тисяч гривень

куртка від "Level 17" - 16 тисяч гривень

навушники Sordin - коштують 15 тисяч гривень

взуття від Belleville - 12 тисяч гривень

пояс військового - коштує 9 тисяч гривень

штани коштують 6 тисяч 500 гривень

захист пахової зони - обійшовся бійцю у 4 тисячі гривень

кевлар - 2 тисячі гривень

на рукавиці хлопець витратив - 2 тисячі гривень

наколінники - коштують 1 тисячу 500 гривень

і панамка - вартує 1 тисячу гривень.

Виходить, що одяг обійшовся нашому захиснику в 37 тисяч гривень, а от амуніція значно дорожча - це майже у 255 тисяч гривень.