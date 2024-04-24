Ніколас Карма дізнався вартість військової форми бійця "Азова": сума вражає (відео)

Ніколас Карма - відомий український блогер та співак, який часто дізнається про вартість луків зірок та перехожих. Але цього разу він розсекретив вартість військової форми бійця "Азова".
Про те, скільки коштує форма військового, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.
Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок та модних перехожих виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже доволі розкручений, за що Ніколас дякує саме своїй аудиторії.
Тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.
Цього разу у камеру Ніколаса потрапила особлива людина - військовослужбовець з "Азову". Блогера щиро вразила форма молодого чоловіка і він вирішив запитати, скільки ж коштує така повна комплектація.
Виходить, що одяг обійшовся нашому захиснику в 37 тисяч гривень, а от амуніція значно дорожча - це майже у 255 тисяч гривень.
Раніше ми розповідали, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва".
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