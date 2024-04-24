Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова": сумма впечатляет (видео)

Николас Карма - известный украинский блоггер и певец, который часто узнает о стоимости лугов звезд и прохожих. Но в этот раз он рассекретил стоимость военной формы бойца "Азова".
О том, сколько стоит форма военного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Николаса Кармы в Instagram.
Николас Карма часто встречает украинских звезд и модных прохожих исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже достаточно раскручен, за что Николас благодарит именно свою аудиторию.
Поэтому все звезды согласны и искренне общаются с автором рубрики просто на улице, и даже без подготовки.
На этот раз в камеру Николаса попал особый человек - военнослужащий "Азова". Блогера искренне поразила форма молодого человека и решил спросить, сколько же стоит такая полная комплектация.
Выходит, что одежда обошлась нашему защитнику в 37 тысяч гривен, а вот амуниция значительно дороже - это почти в 255 тысяч гривен.
Ранее мы рассказывали, что Николас Карма рассекретил стоимость лука известного блогера "Галицка дива".
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