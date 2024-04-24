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Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова": сумма впечатляет (видео)

Боец Азову рассказал о стоимости своей амуниции (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - известный украинский блоггер и певец, который часто узнает о стоимости лугов звезд и прохожих. Но в этот раз он рассекретил стоимость военной формы бойца "Азова".

О том, сколько стоит форма военного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит форма бойца "Азова"

Николас Карма часто встречает украинских звезд и модных прохожих исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже достаточно раскручен, за что Николас благодарит именно свою аудиторию.

Поэтому все звезды согласны и искренне общаются с автором рубрики просто на улице, и даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попал особый человек - военнослужащий  "Азова". Блогера искренне поразила форма молодого человека и решил спросить, сколько же стоит такая полная комплектация.

  • самыми дорогими в форме воина оказались оружие и тепловизор - их стоимость по 60 тысяч гривен
  • а вот плитоноски - стоят 40 тысяч гривен
  • на шлем воин потратил 25 тысяч гривен
  • куртка от "Level 17" - 16 тысяч гривен
  • наушники Sordin - стоят 15 тысяч гривен
  • обувь от Belleville - 12 тысяч гривен
  • пояс военного - стоит 9 тысяч гривен
  • штаны стоят 6 тысяч 500 гривен
  • защита паховой зоны - обошлась бойцу в 4 тысячи гривен
  • кевлар - 2 тысячи гривен
  • на перчатки парень потратил - 2 тысячи гривен
  • наколенники - стоят 1 тысячу 500 гривен
  • и панамка - стоит 1 тысячу гривен.

Выходит, что одежда обошлась нашему защитнику в 37 тысяч гривен, а вот амуниция значительно дороже - это почти в 255 тысяч гривен.

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