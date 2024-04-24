Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова": сумма впечатляет (видео)

Сколько стоит форма бойца "Азова"

Николас Карма часто встречает украинских звезд и модных прохожих исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже достаточно раскручен, за что Николас благодарит именно свою аудиторию.

Поэтому все звезды согласны и искренне общаются с автором рубрики просто на улице, и даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попал особый человек - военнослужащий "Азова". Блогера искренне поразила форма молодого человека и решил спросить, сколько же стоит такая полная комплектация.

самыми дорогими в форме воина оказались оружие и тепловизор - их стоимость по 60 тысяч гривен

а вот плитоноски - стоят 40 тысяч гривен

на шлем воин потратил 25 тысяч гривен

куртка от "Level 17" - 16 тысяч гривен

наушники Sordin - стоят 15 тысяч гривен

обувь от Belleville - 12 тысяч гривен

пояс военного - стоит 9 тысяч гривен

штаны стоят 6 тысяч 500 гривен

защита паховой зоны - обошлась бойцу в 4 тысячи гривен

кевлар - 2 тысячи гривен

на перчатки парень потратил - 2 тысячи гривен

наколенники - стоят 1 тысячу 500 гривен

и панамка - стоит 1 тысячу гривен.

Выходит, что одежда обошлась нашему защитнику в 37 тысяч гривен, а вот амуниция значительно дороже - это почти в 255 тысяч гривен.