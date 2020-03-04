Под Николаевом на берег выбросило жуткую находку (фото)

Ученые думают, что останки вымыло на берег с военного кладбища
В Николаевской области на Кингбургской косе на берег выбросило человеческие останки. Среди них - черепа и части скелета. Видео жуткой находки опубликовали на странице "Очаковского портала" в соцсети Facebook.
Краеведы и ученые предполагают, что людские останки принесло с размытого военного кладбища времен Крымской войны (1855-56 годов). Специалисты думают, что это черепа французских солдатов, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.
Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище.
В комментариях люди усомнились, что останки это от французов. Украинцы пишут, что на территории Севастополя тогда не было лагерей солдат.