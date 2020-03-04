Под Николаевом на берег выбросило жуткую находку (фото)

В Николаевской области на Кингбургской косе на берег выбросило человеческие останки. Среди них - черепа и части скелета. Видео жуткой находки опубликовали на странице "Очаковского портала" в соцсети Facebook.

Краеведы и ученые предполагают, что людские останки принесло с размытого военного кладбища времен Крымской войны (1855-56 годов). Специалисты думают, что это черепа французских солдатов, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище.



В комментариях люди усомнились, что останки это от французов. Украинцы пишут, что на территории Севастополя тогда не было лагерей солдат.

Какие "французские солдаты"? Не хотят заводить уголовное дело. Специально посмотрел карту боевых действий. В этом месте не было ни лагеря, ни госпиталя, ни боевых действий. Их что из Севастополя течение принесло и под берегом аккуратно сложило? Да и на вид они не похожи на долго лежащие в воде. Почти целые скелеты из только что размытого захоронения.

Чому вирішили, що це залишки саме французьких воїнів?

Скриншот комментариев (Facebook)