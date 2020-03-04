Під Миколаєвом на берег викинуло моторошну знахідку (фото)

Вчені думають, що останки вимило на берег з військового кладовища
У Миколаївській області на Кінгбурській косі на берег викинуло людські останки. Серед них - частини черепа і скелета. Відео жахливої знахідки опублікували на сторінці "Очаківського порталу" в соцмережі Facebook.
Краєзнавці та науковці припускають, що людські останки принесло з розмитого військового кладовища часів Кримської війни (1855-56 років). Фахівці думають, що це черепа французьких солдатів, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.
Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді були створені кладовища.
В коментарях люди засумнівалися, що останки це від французів. Українці пишуть, що на території Севастополя тоді не було таборів солдатів.