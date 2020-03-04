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Під Миколаєвом на берег викинуло моторошну знахідку (фото)

Новини » Життя   

Вчені думають, що останки вимило на берег з військового кладовища

У Миколаївській області на Кінгбурській косі на берег викинуло людські останки. Серед них - частини черепа і скелета. Відео жахливої знахідки опублікували на сторінці "Очаківського порталу" в соцмережі Facebook.

Краєзнавці та науковці припускають, що людські останки принесло з розмитого військового кладовища часів Кримської війни (1855-56 років). Фахівці думають, що це черепа французьких солдатів, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.

Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді були створені кладовища.


В коментарях люди засумнівалися, що останки це від французів. Українці пишуть, що на території Севастополя тоді не було таборів солдатів.

  • Які "французькі солдати"? Не хочуть заводити кримінальну справу. Спеціально подивився карту бойових дій. У цьому місці не було ні таборів, ні лікарні, ні бойових дій. Їх що з Севастополя протягом принесло і під берегом акуратно склало? Та й на вигляд вони не схожі на тих, хто довго лежав у воді. Майже цілі скелети з тільки що розмитого поховання.
  • Чому вирішили, що це залишки саме французьких воїнів?

Скріншот коментарів (Facebook)

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