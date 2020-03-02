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Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 14:48
Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)
Под Запорожьем обнаружили уникальную находку (Коллаж РБК-Украина)

Археологи раскопали под Запорожьем остатки торговых рядов древнего города

В Запорожской области археологи раскопали остатки Торговых рядов древнего города. Это произошло во время проведения работ по реконструкции сквера Пионеров. Об этом сообщили на Facebook-странице департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

Также на страничке обнародовали снимки раскопок.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, Торговые ряды имели три параллельных ряда скамеек, ограниченных проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

Кстати, во время проведения работ по реконструкции элементов благоустройства сквера Пионеров были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по современной ул. Почтовой. Лавка в 1917-1918 годов принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

На данный момент археологические исследования продолжаются.

Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)Раскопки в Доме пионеров под Запорожьем (facebook.com/pg/datamzmr)

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