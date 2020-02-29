Еще одно доказательство: ученые раскопали важную христианскую реликвию

Археологи сделали открытие (коллаж: РБК-Украина)

Турецкие археологи в ходе раскопок обнаружили христианский каменный ковчег

Археологи нашли христианский каменный ковчег во время раскопок древней церкви Балатлар в Синопе, на севере Турции. Найденный ковчег передан на хранение в археологический музей Синопа. Он уже получил неофициальное название "Святой камень".

Ученые определили, что находка - это хорошо сохранившийся массивный каменный "сундук", крышка которого украшена выгравированным изображением христианского креста. По мнению археологов, этот ковчег использовался для хранения частиц Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. Об этом сообщают местные СМИ.

По преданию, этот крест в IV веке нашей эры нашла царица Елена, мать императора Константина, который первым сделал христианство официальной религией. Она заложила традицию отщеплять от Креста Господня фрагменты и передавать их на хранение в храмы.

Возможно, именно такие фрагменты и хранились в ковчеге византийской церкви Балатлар. Она расположена на территории одноименного строительного комплекса. Ее история насчитывает почти 2300 лет. Это древнейшая сохранившаяся постройка в Синопе.

Стоит отметить, что археологические раскопки этой церкви начались более 9 лет назад. Археологическая экспедиция осуществлялась при поддержке провинциального министерства культуры и туризма. Кстати, церковь была возведена на месте бывшего римского храма, который был перестроен в VII веке до нашей эры.

Напомним, что в Бермудском треугольнике нашли пропавший корабль.