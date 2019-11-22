В Николаеве воровка обчистила пациентов больницы: украла полсотни кошельков и сумок (фото)

В Николаеве полиция задержала женщину-воровку, которая промышляла кражами в больницах. Мошенница похитила у пациентов медучреждения больше 50 кошельков и сумок. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Воровкой оказалась ранее неоднократно судимая за кражи и преступления местная жительница, связанные с наркотиками, местная жительница. Ей 44 года.

Женщина прикидывалась родственницей больных и проходила в палаты, где забирала с собой кошельки и сумки людей. Интересно, что злоумышленница не избавлялась от улик, а оставляла вещи себе. Когда ее поймали и обнаружили вещи, сомнений быть не могло.

Полиция нагрянула в квартиру к женщине и изъяла у нее множество сумок, кошельков, банковских карточек людей, которые стали жертвами преступлений.

Воровке сообщено о подозрении по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (повторная кража). Женщине "светит" до пяти лет за решеткой.

Воровка совершила более 50 краж личных вещей (пресс-служба полиции)