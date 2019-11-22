У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)

У Миколаєві поліція затримала женщину-воровку, яка промишляла крадіжками в лікарнях. Шахрайка викрала у пацієнтів медустанови більше 50 гаманців та сумок. Про це повідомляє прес-служба правоохоронних органів.

Злодійкою виявилася раніше неодноразово судима за крадіжки та злочини місцева мешканка, пов'язані з наркотиками, місцева жителька. Їй 44 роки.

Жінка прикидалася родичкою хворих і проходила у палати, де забирала з собою гаманці і сумки людей. Цікаво, що зловмисниця не позбавлялася від доказів, а залишала собі речі. Коли її зловили і виявили речі, сумнівів бути не могло.

Поліція нагрянула в квартиру до жінки і вилучила у неї безліч сумок, гаманців, банківських карток людей, які стали жертвами злочинів.

Злодійці повідомлено про підозру за ст. 185 Кримінального кодексу України (повторна крадіжка). Жінці "світить" до п'яти років за ґратами.

Злодійка здійснила понад 50 крадіжок особистих речей (прес-служба поліції)