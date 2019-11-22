У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)

Поліція затримала нахабну злодійку, яка викрала у пацієнтів лікарні цінні речі
У Миколаєві поліція затримала женщину-воровку, яка промишляла крадіжками в лікарнях. Шахрайка викрала у пацієнтів медустанови більше 50 гаманців та сумок. Про це повідомляє прес-служба правоохоронних органів.
Злодійкою виявилася раніше неодноразово судима за крадіжки та злочини місцева мешканка, пов'язані з наркотиками, місцева жителька. Їй 44 роки.
Жінка прикидалася родичкою хворих і проходила у палати, де забирала з собою гаманці і сумки людей. Цікаво, що зловмисниця не позбавлялася від доказів, а залишала собі речі. Коли її зловили і виявили речі, сумнівів бути не могло.
Поліція нагрянула в квартиру до жінки і вилучила у неї безліч сумок, гаманців, банківських карток людей, які стали жертвами злочинів.
Злодійці повідомлено про підозру за ст. 185 Кримінального кодексу України (повторна крадіжка). Жінці "світить" до п'яти років за ґратами.