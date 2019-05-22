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В Николаеве без вести пропал известный детский хирург (фото)

STYLERНужна помощь    22.05.2019 - 09:29
В Николаеве без вести пропал известный детский хирург (фото)
Без вести пропал детский хирург из Николаева Сергей Фартушняк (коллаж: РБК-Украина)

Пропавший детский хирург работал в двух больницах в Николаеве

Полиция разыскивает без вести пропавшего Сергея Николаевича Фартушняка, известного детского хирурга из Николаева, который еще 6 мая ушел из дому и до сих пор не вышел на связь. Об исчезновении мужчины сообщает ГУНП в Николаевской области.

Приметы мужчины: возраст - 48 лет, рост 176-180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой.

В день исчезновения был одет в бирюзовую футболку, черный спортивный костюм, обут в синие кросовки.

Правоохранители и родственники пропавшего без вести мужчины обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении Сергея, обращаться в Центральное отделение полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или же по телефонам 8 (0512) 53-12-54, 0639-972-65-25, 099-293-02-16 или 102.

В Николаеве без вести пропал известный детский хирург (фото)

Без вести пропал детский хирург из Николаева Сергей Фартушняк (фото: mk.npu.gov.ua)

48-летний Сергей Фартушняк - хирург, который работал в детских поликлиниках на улице Декабристов и в Корабельном районе в Николаеве. Известно, что врач недавно уволился с работы.

Ранее сообщалось, что девочка-украинка, найденная в детской поликлинике Москвы, была оставлена там родной матерью специально. Ребенок мешал отношениям молодой горе-матери с новым сожителем.

Напомним, пропавшего 13 мая мальчика полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу он попал в состоянии алкогольной комы.

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