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Был в состоянии комы: в Ивано-Франковске нашли пропавшего мальчика

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 10:28
Был в состоянии комы: в Ивано-Франковске нашли пропавшего мальчика
Пропавшего мальчика нашли в Ивано-Франковске в состоянии комы (коллаж: РБК-Украина)

Пропавший парень был найден в больнице

Пропавшего в понедельник, 13 мая, 16-летнего парня полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу несовершеннолетний попал в состоянии алкогольной комы, сообщает отдел коммуникации нацполиции в области.

О том, что подросток длительное время не отвечает на телефонные звонки, на линию "102" сообщил его отец. Мужчина рассказал, что сын утром ушел на учебу в колледж, но до сих пор не вернулся.

Полиция сразу же начала поиски парня. Во время общения с преподавателями и одногруппниками полицейские выяснили, что подросток был на занятиях в колледже.

Позже выяснилось, что его прямо с улицы забрала карета "скорой". 16-летний подросток находился в состоянии сильной алкогольной интоксикации. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Был в состоянии комы: в Ивано-Франковске нашли пропавшего мальчика

Пропавшего мальчика нашли в Ивано-Франковске в состоянии комы (фото: if.npu.gov.ua)

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых подросток употреблял алкоголь, а также устанавливают его происхождение. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей мальчика привлекли к административной ответственности.

Напомним, 13-летний школьник Владислав Джерук из села Блажиевка Казатинского района на Винниччине сбежал из дома из-за того, что родители издевались над ним и заставляли его выполнять тяжелую каторжную работу по дому и хозяйству.

Напомним, во Львове, в городской больнице скорой помощи, уже восемь месяцев разыскивают родственников пациента, который перенес инсульт.

Ранее мы писали о том, в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя маленькими детьми.

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